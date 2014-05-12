Bakan Güllüce: Silüet baktığın yere göre değişir

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da eleştirisine hedef olan 16:9 kuleleri başta olmak üzere İstanbul'un tarihi siluetini bozan yapılaşmayla ilgili olarak, "Siluet baktığınız yere göre değişiyor. Mesela Kız Kulesi'nin orada durduğunuzda göremediğinizi Salacak'ta görürsünüz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Güllüce, kentsel dönüşüm yapılan yerlerde arsa sahipleri ve müteahhitler arasında hakem rolü oynadıklarını belirterek, "Kamulaştırmadan dolayı yetkilerimiz var, istismar ediliyorsa yetkimizi kullanırız. Diğer taraftan vatandaşın hakkı verilmiyorsa orada da vatandaşın hakkını koruruz" ifadesini kullandı.

Enver Alas’ın DHA’da yer alan haberine göre, yeniden Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Ahmet Misbah Demircan'a makamında tebrik ziyaretinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı. Güllüce burada yaptığı konuşmada kentsel dönüşümün Beyoğlu merkezinde pek fark edilmediğini ancak Beyoğlu'nun dışına çıkıldığında o hızlı ve uygun olmayan yapılaşma görülüyor. Biz yeni bir Türkiye kuruyoruz, "Artık dev gibi bir ülke var. Sanayi ürünleri ihraç eden bir ülke var. Elektrik borusu üretemeyen bir Türkiye'den tank üreten bir ülkeye dönüştük. Şehirlerimizin de bu son 10 yıldaki değişime ve gelişime ayak uydurması lazım" diye konuştu.



Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm

Güllüce, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projesinde 31 dönümlük arazinin ortasında kalan 2 katlı apartmanın sahibiyle anlaşılamamasını hatırlatması üzerine Güllüce, "Adalet şartları yerine getirilerek 3'te 1'likten şikayet ediliyorsa bir taraf oluruz. O zaman biz de, 'Senin her hakkın veriliyor ancak sen bu işi istismar ediyorsun' deriz. Vatandaşın talepleri makul, hakkaniyetli şekilde karşılanmış, olması gereken verilmiş buna rağmen o bunu fırsatçılığa dönüştürmeye kalkıyorsa biz ona dur deriz. Yok, 'Ben 3'te 2'yi elde ettim, elimde güç var' diyorsa o zamanda müteahhit abiye 'dur bakalım, vatandaşın hakkını sana çiğnettirmeyiz' deriz. Biz orada hakem rolündeyiz. Ancak şimdi bir dairesi varmış karşılığında 172 daire istiyormuş, böyle bir şey olabilir mi? Bu istismardır, bu işi engellemek için fırsatçılık yapıyorsunuz. Kamulaştırmadan dolayı yetkilerimiz var, istismar ediliyorsa yetkimizi kullanırız. Diğer taraftan vatandaşın hakkı verilmiyorsa orada da vatandaşın hakkını koruruz" ifadelerini kullandı.

"Biz adaletten, haktan, hukuktan yanayız" diyen Güllüce, şunları söyledi: "Orada doğrusu neyse hakem rolü oynarız. Fikirtepe'de önceki gün müsteşar düzeyinde böyle bir toplantı oldu. Daha bunu değerlendirip, istişare etmedik. Türkiye'deki her yer için söylüyorum, '3'te 2 çoğunluğu sağladım' diye kimse 'ben istediğim düdüğü çalarım' demesin. 'Ben de 3'te 1'in altında kaldım, canım ne istiyorsa onu isterim' diye de kimse demesin. Bunun bir kelimeyle izahı adalettir. İptal edilen yerlerle ilgili hukuksal meseledir bu.B Bizim 'B,C,D' gibi çok planlarımız var"

İstanbul'un silüetinin bozulacağı yönünde bir endişeniz var mı?

Bir gazetecinin "Başbakanımızın bir endişesi olmuştu, 16:9 projesi İstanbul'un siluetini gölgeledi diye... Onun yanına 10 blok daha yapılacağı gündeme geldi. Sizin İstanbul'un siluetinin bozulacağı yönünde bir endişeniz var mı” şeklindeki sorusuna, Güllüce, "Siluet baktığınız yere göre değişiyor. Siluet nereye göre baktığınızda oluyor. Mesela Kız Kulesi'nin orada durduğunuzda göremediğinizi Salacak'ta görürsünüz. 360 derece mi bakmak lazım yoksa başka türlü mü bakmak lazım? Büyükşehir bu konuda iyi bir çalışma yaptı" şeklinde yanıtladı.

Bakan Güllüce, bir gazetecinin, "Kamulaştırma bedellerini adaletli buluyor musunuz" şeklindeki sorusuna ise "Kamulaştırma bedeli size anlatıldığı gibi değil. Bunun bir sistematiği, raporu, ölçüsü var" şeklinde yanıt verdi.

Tarlabaşı'ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Ahmet Misbah Demircan, İdris Güllüce'ye Beyoğlu Okmeydanı, Tarlabaşı ve Örnektepe'deki kentsel dönüşüm projeleri için hazırlanan maketler üzerinden bilgi verdi. İkili daha sonra Tarlabaşı'na giderek buradaki kentsel dönüşüm kapsamında yapılan çalışmaları inceledi. Güllüce, Beyoğlu'nda güzel ve başarılı kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle Demircan'ın tebrik etti. Buradaki izlenimlerini gazetecilerle de paylaşan Güllüce, kendisinin inşaat mühendisi olduğunu belirterek, "Türkiye mühendislikte ve inşaat sektöründe çok ilerledi. Kentsel dönüşüm kolay biriş değil. Burada başarılı bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriliyor. Sıfırdan -32'ye ineceksiniz, kazıklar çakacaksınız, tarihi binaları koruyacaksınız, vatandaşı mağdur etmeyeceksiniz yani bu iş gerçekten çok zor bir iş" diye konuştu.