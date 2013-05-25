Silüeti bozduğu için 1 ruhsat iptal edildi, ya diğerleri?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay parti konuşmasında bahsettiği Zeytinburnu Kazlıçeşme'deki gökdeleneler için çıkan yıkım kararı gündeme bomba gibi düştü. Başbakan konuşmasında gökdelenlerin sahibiyle konuşmadığını, zira kendisinden istediği tıraşlama ricasını yerine getirmediğini söylemişti.

Gökdelenlerin yıkım gerekçesi ‘‘Yapıların İstanbul ’un tarihi Yarımada bölgesinin tarihi ve kültürel kimliği ve Türkiye ’nin Uluslararası Sözleşmeler ile korumayı taahhüt ettiği Dünya Mirası Alanı üzerinde olumsuz bir durum ortaya koyduğu, Dünya Miras Alanı Koruma ilkeleri ve ulusal koruma ölçütleri ile uyuşmadığı anlaşıldığından dava konusu planların şehircilik ilkeleri, planlama esas ve teknikleri ile kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.’’ şeklinde ifade edildi. Peki ama tarihi yarım adada silüeti bozan gökdelenler, sadece yıkım kararı çıkan gökdelenler mi?

Bunun cevabını Taraf gazetesi yazarı Amberin Zaman'ın bugün Twitter'da 'Hangi birini yıkacaksın?' tweetiyle paylaştığı fotoğraf daha iyi veriyor.

İşte o fotoğraf: