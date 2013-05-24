Erdoğan'ın eleştirdiği Zeytinburnu gökdelenleri için yıkım kararı verildi

Başbakan Erdoğan'ın tarihi yarım adanın silüetini bozduğu gerekçesi ile eleştiri oklarına tuttuğu Zeytinburnu Kazlıçeşme'deki gökdelenlere yıkım kararı çıktı. 3 gökdelen için 4. İdare Mahkeme'sinin yapı ruhsatına ve gökdelenlerin 1 / 5000 ile 1 / 1000 ölçekli planların iptaline karar verdi. Erdoğan yakın geçmişte gökdelenler için "sahipleri ile konuşmuyorum" demişti.

Radial gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, Mahkeme yasaya uygun olmayan imar planlarından dolayı oluşan sonucu da şöyle açıkladı; ‘‘Yapıların İstanbul ’un tarihi Yarımada bölgesinin tarihi ve kültürel kimliği ve Türkiye ’nin Uluslararası Sözleşmeler ile korumayı taahhüt ettiği Dünya Mirası Alanı üzerinde olumsuz bir durum ortaya koyduğu, Dünya Miras Alanı Koruma ilkeleri ve ulusal koruma ölçütleri ile uyuşmadığı anlaşıldığından dava konusu planların şehircilik ilkeleri, planlama esas ve teknikleri ile kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.’’ Bunun açık anlamı da şu, ‘‘gökdelenler hukuka aykırı yıkılmalı.’’

Kamuoyundaki siluet trtışmalarının ardından gökdelenleri yapan Astay Menkul Kıymetler Şirketi ruhsatlarının yasal olduğunu savunarak inşaatı durdurmamıştı. Geçtiğimiz 17 Nisan tarihinde de Başbakan Tayyip Erdoğan şehrin siluetini bozan OnaltıDokuz kulelerini yapan yakın arkadaşı işadamı Mesut Toprak’a traşla ricasında bulunduğunu açıklayarak, “Yapacaklarını bekliyordum ama baktım ki hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım. Şimdi o insanla konuşmuyorum” demişti.