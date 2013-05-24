T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın eleştirdiği Zeytinburnu gökdelenleri için yıkım kararı verildi

3 gökdelen için 4. İdare Mahkeme'sinin yapı ruhsatına ve gökdelenlerin 1 / 5000 ile 1 / 1000 ölçekli planların iptaline karar verdi

24 Mayıs 2013 23:01

Başbakan Erdoğan'ın tarihi yarım adanın silüetini bozduğu gerekçesi ile eleştiri oklarına tuttuğu Zeytinburnu Kazlıçeşme'deki gökdelenlere yıkım kararı çıktı. 3 gökdelen için 4. İdare Mahkeme'sinin yapı ruhsatına ve gökdelenlerin 1 / 5000 ile 1 / 1000 ölçekli planların iptaline karar verdi. Erdoğan yakın geçmişte gökdelenler için "sahipleri ile konuşmuyorum" demişti.

Radial gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, Mahkeme yasaya uygun olmayan imar planlarından dolayı oluşan sonucu da şöyle açıkladı; ‘‘Yapıların İstanbul ’un tarihi Yarımada bölgesinin tarihi ve kültürel kimliği ve Türkiye ’nin Uluslararası Sözleşmeler ile korumayı taahhüt ettiği Dünya Mirası Alanı üzerinde olumsuz bir durum ortaya koyduğu, Dünya Miras Alanı Koruma ilkeleri ve ulusal koruma ölçütleri ile uyuşmadığı anlaşıldığından dava konusu planların şehircilik ilkeleri, planlama esas ve teknikleri ile kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.’’ Bunun açık anlamı da şu, ‘‘gökdelenler hukuka aykırı yıkılmalı.’’

Kamuoyundaki siluet trtışmalarının ardından gökdelenleri yapan Astay Menkul Kıymetler Şirketi ruhsatlarının yasal olduğunu savunarak inşaatı durdurmamıştı. Geçtiğimiz 17 Nisan tarihinde de Başbakan Tayyip Erdoğan şehrin siluetini bozan OnaltıDokuz kulelerini yapan yakın arkadaşı işadamı Mesut Toprak’a traşla ricasında bulunduğunu açıklayarak, “Yapacaklarını bekliyordum ama baktım ki hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım. Şimdi o insanla konuşmuyorum” demişti.

ETİKETLER

zeytinburnugökdelenyıkım

İlgili Haberler

Erdoğan: Zeytinburnu gökdelenlerinin sahibine kırgınım, konuşmuyorum

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'ndaki gökdelenlerin kendisini kahrettiğini, sahibinden tıraşlamasını rica ettiğini ancak yapmadığını, bu nedenle 5 yıldır kendisiyle konuşmadığını ifade etti.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24