Erdoğan: Zeytinburnu gökdelenlerinin sahibine kırgınım, konuşmuyorum

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Zeytinburnu'nda yükselen gökdelenlerin sahibi olan Mesut Toprak'a 5 yıldır kırgın olduğunu, kendisiyle konuşmadığını söyledi. Zeytinburnu'ndan yükselen ve İstanbul'un tarihi yarımadasının siluetini bozan gökdelenlerin kendisini kahrettiğini söyleyen Erdoğan, sahibinden o binaları tıraşlamasını istediğini ancak yapmadığını söyledi.

'Bunları görünce kahroluyorum'

Erdoğan, gökdelenleri eleştirince bazı milletvekilleri "Biz sizin haberiniz olduğunu sanıyorduk" karşılığını verdi. Erdoğan da, "Hayır nereden olsun. Bunları görünce kahroluyorum. Benim bu yapılardan haberim olması mümkün değil. O tarafa gitmemiştim. Gökdelenler yükselince gördüm. Yapılan her binadan benim haberimin olması mümkün değil. Yıldızları da sayamam ki" dedi.





'Sahibi ile konuşmuyorum'

Erdoğan, tartışma konusu olan binaların sahibini tanıdığını, kendisi ile görüşüp "binaları tıraşlayın" ricasında bulunduğunu belirterek "Yapacaklarını bekliyordum, ama baktım ki hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım. Şimdi o insanla konuşmuyorum" dedi.

'Dikey yapılaşmayı onaylamıyorum'

Sabah'ta yer alan habere göre, dikey yapılaşmayı onaylamadığını bir kez daha söyleyen Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki yapılaşmayı eleştirdi. Erdoğan, "Ben bizim kültürümüze uygun bir mimarı yapının benimsenmesinden yanayım. Bunu her yerde söylüyorum. Ankara'da şehrin dokusuna uymayan bir yapılaşma var. İstanbul'da da böyle" dedi. Erdoğan, şehirlerin dokusuna uygun olmayan, silueti bozan binalar ile ilgili milletvekillerine, "Benim gözüm kulağım olun" diye seslendi.