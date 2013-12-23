Bakan Güler: Eğer öyleyse kafama sıkarım

MHP Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, ''Twitter'da Alper Terzioğlu adıyla aileme, Atatürk'e küfreden kişi İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu, Barış Güler'miş'' iddisına, İçişleri Bakanı Mummer Güler'den yanıt geldi. Güler, ''Eğer o hesap oğlumunsa, kafama sıkarım'' dedi.

Türkkan, cuma günü attığı twitlerde, alper Terzioğlu adıyla Twit atan kişinin, Barış Güler olduğunu açıklamış, ''Neye dayanarak bu açıklamayı yaptınız?'' Sorusuna ise "Sağlam, çok güvendiğim bir kaynağım var. Zamanı gelince ayrıntıları da açıklarım" yanıtını vermişti.

Milliyet'te yer alan habere göre Türkkan, bugün ise, ortaya attığı iddia konusunda İçişleri Bakanı Muammer Güler ile yaptığı telefon görüşmesini açıkladı.

Bakan Güler aradı

Bakan Güler'in kendisini dün gece aradığını belirten Türkkan, bu akşam olayı Twitter üzerinden şöyle anlattı;

"Saat 22.52, cep telefonumda kayıtlı olmayan 0312 425 .. ile başlayan bir numara gördüm telefonumun ekranında. Resmi bir daire olduğunu düşündüm ama telefonun diğer ucundaki sesin Muammer Güler olacağı aklıma gelmemişti."

Türkkan, Bakan Güler'in "Hiç selam faslı olmadan", doğrudan konuya girdiği telefon konuşmasındaki diyaloğu da olduğu gibi paylaştı;

"* Lütfü Bey, ben Muammer Güler, İçişleri Bakanı;

* Buyurun Sayın Bakan;

* Bir Twit atmışsınız Alper Terzioğlu, Barış Güler'in kendisiymiş diye;

* Evet Sayın Bakan, bilgi kaynağımdan aldığım bilgi bu yönde;

* Kardeşim, nasıl olabilir, bu adam halen twit atıyor, benim oğlum Metris Cezaevi'nde;

* Sayın Bakan, gözaltına alınırken şifresini verip kapatın talimatı vermiş. Şifreyi alan da kapatmamış olamaz mı?

* Düşene vurmak mıdır bu? cezaevinde iken adam nasıl Twit atar..;

* Düşene vurmak bizim kitabımızda yok. Meclis'deki konuşmamda da hiç bir babanın bu acıyı haketmediğini bizzat belirttim. Ancak oğlunuz olduğu ifade edilen Alper Terzioğlu, anneme, 13 yaşındaki kızıma, MHP li Vekillere, Atatürk'e hergün küfür ediyor;

* Oğlum, sana, annene neden küfür etsin ki?

* Ben de onu öğrenmek istiyorum;

* Şimdi oğlum cezaevinde, halen mesaj yazıyor bu adam, sen bunu izah edebilir misin?

* Eğer o benim oğlumsa, kafama sıkarım..!'

'İçişleri Bakanı yalan mı söyleyecek?'

Türkkan, İçişleri Bakanı ile detaylarını açıkladığı bu görüşmenin ardından ise, ''Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca İçişleri Bakanı, yalan mı söyleyecek? Bunu söyleyen Bakan'a bize de inanmak düşer. Sayın İçişleri Bakanı, kendi kafasına sıkacak kadar emin olduğu bu iddiasını, aydınlığa kavuşturacak makamdadır. Emrindeki teşkilatına emir verecek ve kendi oğlu değilse bu Alper Terzioğlu'nun gerçek kimliğini kamuoyuna teşhir etmek durumundadır. Aksi halde, bugün tekrar doğruluğunu teyit ettiğim bilgi kaynağım ile İçişleri Bakanı'nın ifadeleri çelişmeye devam edecektir. Buradan ilân ediyorum ki; Sayın Bakan, o iddialı sözünüz üzerine size inandım ama bir şartla; Bu Alper Terzioğlu'nı bulup, gerçek kimliğini kamuoyunla paylaşacaksınız, O'nu deşifre edeceksiniz'' yorumunu yaptı.