T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş: Hem yolsuzluklarla, hem paralel devletle mücadele edilsin

Selahattin Demirtaş:Bugüne kadar çözüm sürecine yönelik provokasyonların çoğu paralel devletten geldi. AKP de maalesef bunun üstüne gitmedi

22 Aralık 2013 11:08

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu değerlendiren BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, yolsuzluklar konusunda tereddüt duymadan gereğinin yapılması ancak bu arada devlet içindeki paralel yapıdan da hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Süleymaniye’de konuşan Demirtaş, Türkiye’yi sarsan operasyon hakkında şu ifadeleri kullandı: “Başbakan, bakan, milletvekili, kim olursa olsun, yolsuzluktan yana hiç kimsenin tereddütü olmadan, gereğinin yapılmasını istememiz gerekir. Fakat şuna da dikkat etmemiz gerekir. Türkiye’de bir paralel devlet gerçeği vardır ve bu paralel devlete hesap sorulması lazım. Devlet içindeki devletten de hesap sorulmalı. Yolsuzluk yapandan hesap sorulması doğru ama paralel devlet de temizlenmeli. Bu konuda başbakan ve hükümet samimi ise ve gerçekten yolsuzlukları örtmeden paralel devletin üstüne gidecekse bu, Türkiye için önemli bir adım olur.”

 

Paralel devlet çözümü zora sokar

 

Tedbir alınmaması durumunda paralel devletin, çözümü zora sokacak hamleler yapmaya devam edeceğini iddia eden Demirtaş, “Çünkü bugüne kadar provokasyonların çoğu paralel devletten geldi. AKP de maalesef bunun üstüne gitmedi. Hükümet, bundan sonra üstüne gitmede tereddüt yaşarsa süreci de kendi eliyle zora sokmuş olur. İnşallah böyle bir noktaya gidilmez” dedi. Demirtaş’ın operasyondan sonra birçok emniyet mensubunun yerlerinin değiştirilmesine ilişkin ifadeleri ise şöyle:

“Bu, devlet içindeki devletin tasfiyesi midir yoksa bütün bu yolsuzluk operasyonlarını önlemeye dönük bir hamle midir? Bunu tam bilmiyorum. Gerçekten devlet içindeki devleti tasfiye dönük ise doğru bir iştir. Ancak yolsuzlukların araştırılmasının önünü kesmeye yönelik ise bu çok yanlış olur, tehlikeli bir girişim olur.”

 

ETİKETLER

selahattin demirtaşbdpyolsuzluk operasyonuakpak partiçözüm sürecihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24