Demirtaş: Hem yolsuzluklarla, hem paralel devletle mücadele edilsin

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu değerlendiren BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, yolsuzluklar konusunda tereddüt duymadan gereğinin yapılması ancak bu arada devlet içindeki paralel yapıdan da hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Süleymaniye’de konuşan Demirtaş, Türkiye’yi sarsan operasyon hakkında şu ifadeleri kullandı: “Başbakan, bakan, milletvekili, kim olursa olsun, yolsuzluktan yana hiç kimsenin tereddütü olmadan, gereğinin yapılmasını istememiz gerekir. Fakat şuna da dikkat etmemiz gerekir. Türkiye’de bir paralel devlet gerçeği vardır ve bu paralel devlete hesap sorulması lazım. Devlet içindeki devletten de hesap sorulmalı. Yolsuzluk yapandan hesap sorulması doğru ama paralel devlet de temizlenmeli. Bu konuda başbakan ve hükümet samimi ise ve gerçekten yolsuzlukları örtmeden paralel devletin üstüne gidecekse bu, Türkiye için önemli bir adım olur.”

Paralel devlet çözümü zora sokar

Tedbir alınmaması durumunda paralel devletin, çözümü zora sokacak hamleler yapmaya devam edeceğini iddia eden Demirtaş, “Çünkü bugüne kadar provokasyonların çoğu paralel devletten geldi. AKP de maalesef bunun üstüne gitmedi. Hükümet, bundan sonra üstüne gitmede tereddüt yaşarsa süreci de kendi eliyle zora sokmuş olur. İnşallah böyle bir noktaya gidilmez” dedi. Demirtaş’ın operasyondan sonra birçok emniyet mensubunun yerlerinin değiştirilmesine ilişkin ifadeleri ise şöyle:

“Bu, devlet içindeki devletin tasfiyesi midir yoksa bütün bu yolsuzluk operasyonlarını önlemeye dönük bir hamle midir? Bunu tam bilmiyorum. Gerçekten devlet içindeki devleti tasfiye dönük ise doğru bir iştir. Ancak yolsuzlukların araştırılmasının önünü kesmeye yönelik ise bu çok yanlış olur, tehlikeli bir girişim olur.”