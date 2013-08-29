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Politika

Bakan Güler: Çipli plaka özel hayata müdahale değil

İçişleri Bakanı Muammer Güler gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Güler'in gündeminde çözüm süreci ve Suriye'ye müdahale yer aldı

29 Ağustos 2013 19:04

İçişleri Bakanı Muammer Güler, KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık'ın hükümete 1 Eylül'e kadar tanıdığı süreyi değerlendirdi ve "Kimse kuru tehditlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin muhatabı olamaz" dedi. Araçlara çipli plakaların takılması ile ilgili olarak da Güler, "Özel hayata müdahale yoktur" dedi.

Cemil Bayık'ın, ''1 Eylül'e kadar ikinci aşamanın gerektirdiği yönde adım atılmazsa yapacağımız birşey kalmaz'' açıklaması İçişleri Bakanı'na soruldu.

Çözüm süreci konusunda hükümetin samimiyetinin suistimal edilmemesi gerektiğini söyleyen Güler, ''Değişik ünvanlarla yapılan açıklamaları ciddiya almıyoruz'' dedi.

Bakan Güler, ''çözüm sürecini baltalayan bunun altında kalır'' mesajını verdi.

 

'Suriye'den gelebilecek tehditlere karşı önlem aldık'

 

Suriye ile ilgili açıklamalarda da bulunan Güler, Suriye'den gelebilecek her türlü tehdite karşı gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Güler, AFAD'ın iki aydan beri bölgede kimyasal etki yaratabilecek tehlikeler için çalışma yürüttüğünü belirtti, ''biz daha girişte kimyasal silahlardan yaralanma söz konusu ise onu sınırdaki ekiplerimizle tespit etmeye çalışıyoruz'' dedi.

 

Araçlara çip takılması

 

Araçlara çip takacağız. Pilot proje olarak devam ediyor. Kazaların en çok yaşandığı ve trafik kurallarının en çok ihlal edildiği yerlerde kullanılacak. Ayrıca çalıntı araç ve diğer ihlalleri önlemek içindir. Özel hayatın ihlaline ilişkin bir şey yoktur. Özel hayata müdahale yoktur. Uygulamaya daha geçmemiştir. Araç Kimliklendirme Sistemi (AKSİS) ile tüm araçların ön ve arka plakalar çipli sisteme geçecektir.

 

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