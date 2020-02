Bakan Gül'den hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik açıklaması

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, hakim, savcı ve avukatların bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmeleri için çalışma yürüttüklerini belirterek, \"Hakim, savcıların bedelli askerlikle ilgili \'Adli tatilde bu hakkımızı kullanalım\' diye bir talepleri oldu. Biz de Milli Savunma Bakanlığı\'na bu yöndeki talebimizi ilettik. Hakim, savcılarımızın, avukatlarımızın, adli tatilde bedelli askerliklerini yapması hususunda talebimizi hem yazılı hem şifahi olarak ilettik\" dedi.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak\'a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Mehmet Aktaş\'ı makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bakan Gül, terörle mücadelede Türk yargısının başarısının takdire şayan olduğunu dile getirerek, \"Bugün hakim, savcı arkadaşlarımızı, adliye personelimizi ziyaret etmek üzere Şırnak\'taydık. Adliyemizi, baromuzu ziyaret ettik. Hakim, savcı arkadaşlarımızın çalışma koşullarını, personellerimizin çalışma koşullarını yerinde görme fırsatımız oldu. Adliyemizin ihtiyaçlarını yerinde görme fırsatımız oldu. Çok şükür, sevinerek şunu ifade etmek isterim ki Şırnak\'ımızda hakim, savcı sayısı itibarıyla son kararname ile birlikte gereken tüm atamalar yapılmış. Yeterince hakim, savcı arkadaşımız var. Personelimizde çok az bir eksik var o da yakın zamanda tamamlanacak. Arkadaşlarımızın çok verimli bir çalışma içerisinde olduklarını, moral motivasyonlarının çok yüksek olduğunu gördük. Onları dinledik, sorunlarını, ihtiyaçlarını dinledik, yerinde tespit etme fırsatı bulduk. Ve özellikle Türkiye\'de huzurun, toplum birlik ve beraberliğinin temini anlamında yargının büyük bir rolü var. Özellikle terörle mücadele anlamında da Türk yargı sisteminin vermiş olduğu başarı takdire şayandır. Ben gayret içerisinde, fedakârlıkla çalışan tüm yargı mensuplarımıza, adliye personelimize ve avukatlarımıza teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'TERÖR KÜRT VE TÜRK KARDEŞLİĞİNİ BOZUYOR\'

Bakan Gül, terörün Türk ve Kürt kardeşliğini nasıl bozduğunu en iyi bölge halkının bildiğini de belirterek şunları kaydetti:

\"Özellikle terörün ortadan kalkmasına yönelik devletimiz büyük bir kararlılıkla mücadele ediyor. Terörün, Türk ve Kürt kardeşliğini barışı nasıl bozduğunu en iyi bu bölge halkı biliyor. Bugün bin yıllık kardeşliğimiz daha da artarak devam edecek. Hükümetimiz terör örgütünün burada açtığı yaraları, tahrip ettiği binaların yerine yenilerini yapıyor. Sadece maddi olarak değil manevi olarak da devletimiz, hükümetimiz milletin diama yanında olmaya devam ediyor. Bu birliği beraberliği, kardeşliği her zaman daha da ileriye götüreceğiz. Şırnak\'ta da gördüğümüz budur. İnşallah hizmetlerimizi ve yerel yönetimlerin hizmetlerini yerinde görme fırsatımız oldu. Burada terör örgütünün yapmış olduğu çukur hadiselerinde milletimize, Şırnak halkına vermiş olduğu zararları, hükümetimiz telafi ediyor. Yapmış olduğu toplu konut hizmetleriyle diğer yerel yönetim hizmetleri, devletimiz, hükümetimiz her zaman olduğu gibi yine halkın yanında olmaya devam ediyor.\"

\'MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI\'NA TALEBİMİZİ İLLETTİK\'

Hakim ve savcıların bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilmeleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı\'na yazılı talepte bulunduklarını da anlatan Adalet Bakanı Abdulhamit Bakan Gül, \"Hakim, savcıların bedelli askerlikle ilgili adli tatilde bu haklarını kullanmaları için bir talepleri oldu. Biz de Milli Savunma Bakanlığı\'na bu yöndeki talebimizi ilettik. Hakim, savcılarımızın, avukatlarımızın, adli tatille bedelli askerliklerini yapması hususunda talebimizi hem yazılı hem şifahi olarak ilettik. Milli Savunma Bakanımız da bu konuda her türlü desteği vereceklerini ifade etiller. Buna göre inşallah hakim, savcı ve avukat arkadaşlarımız adli tatilde bedelli askerlik yapma imkanına kavuşacaklar\" dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Gül ve beraberindekiler terör mağduru Şırnaklılar için TOKİ tarafından yaptırılan konutları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Yapılan örnek daireyi gezdikten sonra AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Bakan Gül ve beraberindekiler burada partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.



FOTOĞRAFLI