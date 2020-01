Bakan Gül: Türk milleti olarak Trump'ın aldığı kararı tanımıyoruz

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan eden ABD\'nin aldığı kararın yok hükmünde olduğunu belirterek, \"Türk milleti olarak Trump\'ın almış olduğu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz\" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, Gaziantep\'te, yurt içi ve yurt dışından 300 firmanın katıldığı 26\'ncı Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı\'nın (GAPSHOES) açılışına katıldı. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi\'nde düzenlenen fuarın açılışına Bakan Gül\'ün yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu ile iş adamları ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi konuşan Gül, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan büyüme rakamlarına değinerek, \"Türkiye\'nin nasıl bir sıçrama yaptığına güzel bir örnektir. Geçen sene darbe girişimine rağmen, FETÖ\'cülerin işgal girişimine rağmen küllerinden doğan bir millet 11\'in üzerinde büyüme kaydetmiştir. Tüm dünya ne kriziyle uğraşırsa uğraşsın, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle kimse Türkiye Cumhuriyeti\'ne asla diz çöktüremeyecektir. Dünya 3.2- 3.6 ile büyürken bizim insanımıza, insanımızın da hükümetimize duyduğu güvenin örneğidir. Türkiye\'nin ilk bin ihracatçı firması arasında Gaziantep\'ten 73 firma bulunuyor. Geçen sene 6.6 milyar dolara ulaşan bir ihracatçımız var. Bunun da en büyük nedeni istikrarlı bir yönetim ve çalışkan üretken bir müteşebbis bir ruhtur\" ifadelerini kullandı.

Suriye\'den gelen misafirlerin, ekonomiye önemli katkılar sağladığını belirten Bakan Abdulhamit Gül, şunları söyledi:

\"Türkiye ne zaman bir mazluma kucak açtıysa, birileri para boşa gitti diye baktı. Ama görünüyor ki boşa gitmedi. Türkiye bölgede ve dünyada liderliğini sürdürme konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Umuyoruz, duamız şu ki Suriyeli kardeşlerimiz de bir an önce kendi ülkelerine dönüp ticaretlerini yapacaktır. Gaziantep\'e de katkıları çok olacak. Oradan mal alınacak, oraya mal satılacak. Gaziantepli iş adamlarımızın da Irak\'taki referandum sürecinden zarar görmemesi için çok çaba sarf etti hükümetimiz. Bu sayede bırakın zarar görmeyi, krizden fırsat doğacak gelişmeler de oldu.\"

\'KARARIN HİÇBİR HÜKMÜ YOK\'

Bakan Gül, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak ilan etmesi kararının yok hükmünde olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

\"Son günlerde ABD\'de, dünya insan hakları anlamında tarihe geçecek bir hukuk dışı karar alındı. Kudüs tüm dinler için kutsal bir yerdir. Müslümanların ikinci mescidi olan, Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği yerdir. Alınan kararın bizim için hiçbir hükmü yoktur. Türk milleti olarak Trump\'ın almış olduğu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz. BM\'nin yüzlerce kararına rağmen, İsrail\'in işgalci olarak açıklanmasına rağmen, uluslararası hukuka rağmen, alınan bu kararın hiçbir hükmü yoktur. Kudüs bizim için çok önemlidir. Kudüs\'e uzanan her elde Türkiye \'one minute\' çağrısını yenileyecektir. Mazlumlar için etnik aidiyeti ne olursa olsun haksızlık karşısında sesini yükselten bir ülke var, o da Türkiye\'dir. O yüzden sesimizi kısmak istiyorlar. Ona rağmen sesimizi daha gür şekilde çıkarmaya çalışacağız.\"

Bakan Gül, konuşmasının ardından beraberindekilerle fuarın açılışını yapıp stantları gezdi.



FOTOĞRAFLI