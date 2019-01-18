Bakan Gül: Teröristlerin iadesini istiyoruz

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, \'Yunanistan\'da bulunan FETÖ\'cülerin üçüncü bir ülkeye gönderilme\' iddialarına ilişkin, \"Gizliden gizliye yürütülen konular, hukukun konusu olmaz. Bizler alenileşmiş, adli yardımlaşma kapsamındaki konularla ilgileniriz. Elbette bu konularla ilgili biz Türkiye\'de hukukun, yargı mekanizmalarının talep ettiği bu teröristlerin iadesini istiyoruz\" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, Gül, Ankara Batı Adliyesi\'ndeki adli görüşme odalarında (AGO) incelemelerde bulundu. Uzman pedagoglar eşliğinde gözlem ve bekleme odasını inceleyen Gül\'e, yetkililer tarafından bilgi verildi. Bakan Gül, incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

Adli görüşme odalarını ileriki günlerde bütün illerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Gül, \"Toplamda 5 bin 271 kişi adli görüşme odalarından faydalanmıştır. Bu odalarda hem istismara uğramış çocuklar hem aile içi şiddete uğramış kişiler hem kadınlar burada faille, sanıkla bir araya gelmeden, bir daha o travmayı yaşamadan ifade vererek, bu şekilde yargı sistemine başarıyla bir uygulama dahil olmuştur\" diye konuştu.

Uygulamanın temel amacının, şiddete ve istismara uğramış kişinin bir daha örselenmesini, faille beraber aynı ortamda bulunmasını önlemek ve olayın gerçek nedeninin öğrenilmesi olduğunu belirten Bakan Gül, \"Duruşma salonunda sanıkla yüz yüze, göz göze gelmek hem gerçeği söylemeyi ortadan kaldırıyor hem o travmayı bir daha yaşanmasına sebebiyet veriyor. Adli görüşme odalarında temel yaklaşım; faille yüz yüze gelmesini önleyecek, duruşma salonunun o kasvetli ortamından uzaklaşacak, pedagoglar ile uzmanlarla önceden bekleme odasında psikolojik olarak hazırlanacak. Sonra da sohbet yapar gibi psikolog ve pedagoga hakim, savcı ya da avukatlar soru sorup, olayın gerçekliğini anlama adına ve bu soruyu da uzman bir pedagog eşliğinde o soruyu ona göre çevirerek bir yargılama yapılmasıdır\" dedi.

Bakan Gül, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, \'Yunanistan\'da bulunan FETÖ\'cülerin üçüncü bir ülkeye gönderilme çalışmalarının gizliden gizliye yürütüldüğü\' yönündeki iddiayı sorması üzerine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şu yanıtı verdi:

\"Gizliden gizliye yürütülen konular, hukukun konusu olmaz. Bizler alenileşmiş, adli yardımlaşma kapsamındaki konularla ilgileniriz. Elbette bu konularla ilgili biz Türkiye\'de hukukun yargı mekanizmalarının talep ettiği bu teröristlerin iadesini istiyoruz. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti olarak sonuna kadar takipçisi olacağız.\"

Bakan Gül, bu konudaki tüm gelişmeleri takip ettiklerini de belirtti.



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