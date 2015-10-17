Bakan Fikri Işık: Yerli otomobilin en az yüzde 85’i Türkiye'de üretilecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık yerli otomobilin üretiminin en az yüzde 85’nin Türkiye’de yapılacağını belirtti. Işık, “Bu yerli otomobil çalışmasını kimsenin boğmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli arabanın talimatının ilk defa Cumhuriyetten önce 1894 yılında verildiği ancak o gün yapılamadığını belirterek, “1961 yılına gelindiğinde Türkiye devrim otomobilini yaptı. Ama devrim otomobilini yapan Türkiye’de yine birileri çıktı. 'Türk aklı otomobil yapamaz' dediler, bu otomobilin seri üretime geçmesini engellediler. O dönemde açlıkla savaşan Güney Kore’nin bugün kaç tane otomobilde dünya markası var diye düşünürseniz Türkiye o yerli otomobili sabote edenlerden dolayı neler kaybettiğini çok daha net değerlendirirsiniz” dedi.

Bakan Işık yerli otomobilin üretiminin en az yüzde 85’inin de Türkiye’de üretileceğinin altını çizerek, “Bu yerli otomobil çalışmasını kimsenin boğmasına izin vermeyeceğiz. Burada en büyük desteğimiz halkımızdır. Birkaç yıl sonra Türkiye’nin bu noktada çok güçlü bir markası olacak. Dünyanın her yerinde satılan bir markayı inşallah birlikte ortaya çıkaracağız. Allah’ın izniyle biz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Kim ne derse desin bir Türk markasıyla bütün mülkiyet hakları Türkiye’ye ait olan ve en az üretiminin yüzde 85’inin Türkiye’de yapıldığı teknolojinin Türkiye’de geliştirildiği bir yerli otomobili Allah’ın izniyle yapacağız” diye konuştu.