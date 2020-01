Bakan Fakıbaba'dan pamuk yığını arasında ölen çocukların ailelerine ziyaret (2)

\"TOHUMUNUZ İYİ OLDUĞU TAKTİRDE, HER ŞEYİMİZ İYİ OLACAK\"

Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir otelde düzenlenen Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği Sertifikalı Tohumluk İstişare Toplantısı\'na katıldı. Burada ürün tohumlarının kaliteli olması gerektiğine dikkat çekti. Fakıbaba, şunları söyledi:

\"Tohumumuz iyi olduğu taktirde, her şeyimiz iyi olacaktır. Bunun için çok çalışmamız gerektiğine de inanıyorum. Esasında Tarım Bakanlığı\'nın çok zor oluğunu söylüyorlar, ben öyle düşünmüyorum, çok zevkli bir bakanlıktır. Benim sizlere söylemek istediğim şudur. Biz emekçinin hep yanındayız, buna emin olun. Üreticinin hep yanındayız, buna da emin olun. Bir üretici hanımefendi gelmişti benim kızımın yaşındaydı; \'Şu nasırlı ellerime bakın\' dedi. Ben de hemen o nasırlı elleri öptüm. Kadıncağız utandı. Hakikaten nasırlı eller öpülür.\"

\"BİR HAFTAYA KADAR HALKIM UCUZ ET YİYECEK\"

Et üreticisi ve besicilerin çok mağdur olduklarını bu şikayetleri sık sık aldığını ifade eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Merak etmeyin Allah’ın izniyle bir haftaya kadar göreceksiniz, bu mağduriyetinizin nasıl giderildiğini. Ama benim gariban halkımın da nasıl ucuza et yiyeceğini de bütün Türkiye’ye Allah’ın izniyle göstereceğim. Bu konuda çok spekülasyonlar yapıyorlar. Ama şuna emin olun ki biz hep doğrunun yanındayız. Hak ve adaletten yanayız. Cumhurbaşkanımızın bize ilk talimatı budur. Halkımız gerçekten ucuz et yiyecek. Bundan rahatsız olan çevreler, bırakın rahatsız olsun. Ben bu konuştuklarımın ne anlama geldiğini iyi biliyorum. Emekçi, besici, sanayici ve üretici kardeşim benim ne demek isteğimi iyi biliyor. Allah’ın izniyle hak ve adaletten bu bakanlığın hakkını vereceğiz\" diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, toplantı ardından Şırnak’a hareket etti.



