Bakan Fakıbaba, Van'da (2)

\'HASTANEYE GİTMEYEN HEKİMİ BEN NE YAPAYIM?\'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, \"Soruyorlar. Ziraat mühendisi, veteriner hekim alacak mısınız? Veteriner hekimin üzeri, gübre kokacak. Hekim, olamaz yoksa. Hastaneye gitmeyen hekimi ben ne yapayım? Veterinerlerin ve mühendislerin yeri, hastane ve ağıllardır. \'Ağıla gitmeyeceğim, masa başında öğrenci yetiştireceğim\', böyle olmaz. Masa başında olmaz. Türkiye’de gördüğüm bu\" dedi.

Bakan Fakıbaba, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve üniversitedeki öğretim üyeleriyle toplantıda bir araya geldi. Prof. Dr. Battal, Fakıbaba’ya üniversitenin yaptığı çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi. Burada konuşan Bakan Fakıbaba, Van’ın tarıma elverişli bir bölge olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Üniversitesi kampüsleri, yavaş yavaş şehrin içine kaydırılmalı. Birlik ve beraberliği sağlamalıyız. Ben özellikle Gıda Mühendisliği, Veteriner ve Ziraat fakülteleriyle görüşüyorum. Bizim, projelerimize sahip çıkmanız lazım. Toprağı, suyla çiftçiyi, bilgiyle buluşturacağız. Tarımdaki arkadaşlarım, üniversitelerin her konferansına katılmalı. Bu ülke, bizim bayrak, bizim bayrağımız. O kadar güzel bir ülkedeyiz, zenginliğimizi fakirliğe çevirmek istiyorlar; ama başaramayacaklar. Biz, el ele verdiğimiz müddetçe çok güzel şeyler yapabiliriz. En büyük ihtiyacımız eğitim, para değil. Ziraat ile veterineriyle su ürünleriyle hepsiyle bizim beraber hareket etmemiz lazım. Burası sadece öğrenci yetiştirme yeri değil. Sanayide, tarımda nereye gidiyoruz? Hasıla ne durumda? Artırdık mı? Artırmadıysak burada üniversitenin rolü nedir? Soruyorlar. Ziraat mühendisi, veteriner hekim alacak mısınız? Bunlar sayı olarak az maalesef. Veteriner hekimin üzeri gübre kokacak. Hekim olamaz yoksa. Hastaneye gitmeyen hekimi ben ne yapayım? Veterinerlerin ve mühendislerin yeri hastane ve ağıllardır. Hayvan hastaneleri yok mu? \'Ağıla gitmeyeceğim, masa başında öğrenci yetiştireceğim\', böyle olmaz. Ben, genel cerrahi uzmanıyım. Masa başında olmaz. Türkiye’de gördüğüm bu.\"

ET KOMBİNASININ TEMELİ ATILDI

Bakan Fakıbaba, buradaki toplantının ardından Van’ın Tuşba İlçesi\'ne bağlı Alaköy’de, 200 dönüm arazi üzerinde yapılacak Van Et Kombinası’nın temel atma törenine katıldı. Bakan Fakıbaba’ya AK Parti Van Milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk ile Van Valisi Murat Zorluoğlu ve partililer de eşlik etti. Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterlerinin asıldığı temel atma törenine gelen Fakıbaba, burada törene katılan yüzlerce Vanlı tarafından karşılandı.

Açılış konuşmasını yapan Van Valisi Zorluoğlu, Van Et ve Süt Kombinası’nın 55 milyon TL’ye mal olacağını söyledi. Ardından konuşan Bakan Fakıbaba ise Van’ın kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu, kendisini de bir Vanlı olarak gördüğünü söyledi. Fakıbaba, şunları söyledi:

\"2011 depreminde ben, belediye başkanıydım. İlk yardıma koşanlardan biri, bendim. Bugün çarşıdaydım. Hayranlıkla izledim. İnsanlar, gerçekten mutlu. Gittiğim bütün illerde şunu görüyoruz. Allah, düşmanlara fırsat vermesin. Akıl var, para var, kıskananlar da var. Bizi bölmek isteyenler var; ama böldürmeyeceğiz. Birlikte Van, Urfa, Şırnak; Türkiye olacağız. Bazıları, bunu istemiyor. Başka vatanımız yok bizim. Bizim tek vatanımız, tek bayrağımız var. Üreticimizi, kısa bir zamanda, mağdur etmeden fakirin fukaranın yiyeceği bir et kazandıralım. Sözüm, sözdür. Üreticiyi mağdur etmeyeceğiz. Tefecinin karşısındayız. Cumhurbaşkanı\'mızın dediği şudur. Fakir insanlar, protein alacak. 100 liraya et alan alsın, mağdur da alsın. Hep birlikte olacağız. Bir kere gelip, gidecek insan değilim; çok geleceğim yanınıza.\"

Bakan Fakıbaba, konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte tesisin temelini attı. Bakan Fakıbaba daha sonra Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki kongre salonunda gerçekleştirilen Kitap Fuarı\'nın açılışına katıldı.

