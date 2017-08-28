Bakan Fakıbaba: Türkiye'yi işgal etmiş olacaklardı (3)

ŞANLIURFA\'YA FGELDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba iki gündür Adıyaman’daki temaslarının ardından gece saatlerinde karayoluyla Şanlıurfa’ya geldi. Bakan Fakıbaba’yı GAPTEM’de Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, belediye başkanları, bürokratlar ve çiftçiler tarafından karşılandı. Bakan Fakıbaba tarım şehri olan Şanlıurfa’nın sorunlarını görüşüleceği ‘Ortak Akıl Toplantısı’na katıldı. Geceyi kentte konaklayacağı öğrenilen Bakan Fakıbaba, hacca gitmek için sabah erken saatlerinde kentten ayrılacak.

Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, (DHA) –

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