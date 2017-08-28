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Politika

Bakan Fakıbaba: Türkiye'yi işgal etmiş olacaklardı (3)

ŞANLIURFA'YA FGELDİ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba iki gündür Adıyaman’daki temaslarının ardından gece saatlerinde karayoluyla Şanlıurfa’ya geldi

28 Ağustos 2017 02:33

ŞANLIURFA\'YA FGELDİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba iki gündür Adıyaman’daki temaslarının ardından gece saatlerinde karayoluyla Şanlıurfa’ya geldi. Bakan Fakıbaba’yı GAPTEM’de Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, belediye başkanları, bürokratlar ve çiftçiler tarafından karşılandı. Bakan Fakıbaba tarım şehri olan Şanlıurfa’nın sorunlarını görüşüleceği ‘Ortak Akıl Toplantısı’na katıldı. Geceyi kentte konaklayacağı öğrenilen Bakan Fakıbaba, hacca gitmek için sabah erken saatlerinde kentten ayrılacak.
Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, (DHA) –

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