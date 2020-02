Bakan Fakıbaba: İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz (2)

\"KEYFİMİZDEN ELİN TOPRAĞINA GİRMEDİK\"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Adıyaman\'da, Ak Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen \'Siyaset Akademisi’ne katıldı. 15 Temmuz’daki darbe girişimine değinen Bakan Fakıbaba, \"15 Temmuz\'da büyük mücadele verildi. Keşke şehidimiz olmasaydı. 15 Temmuz olmasaydı ama her işte bir hayır vardır. Belki uyanmayacaktık. 3 yıl sonra direk olarak her şeyi teslim almış olacaklardı. Her işte bir hayır var. Bizim birlik ve beraberliğimiz kardeşliğimiz Kürt\'ü, Türk\'ü, Arap’ı, Zaza’sı Laz’ı, Çerkez’i Alevi’si, Sunni’si ne kadar güzel bir şey. Bu zenginliğin biz farkında olmamız lazım. Bu zenginliğin tümü ile Türkiye’yiz. Bu bayrak bizim. Bu ülke bizim. Bizim ürettiğimiz her şey bize yeter. İlerlememizi devam ettireceğiz. 15 yıl değil. Daha nice 15 yıllar biz AK Parti iktidarlarını yaşayacağımıza inanıyorum” dedi.

Zeytin Dalı Harekatı\'na da değinen Fakıbaba şunları söyledi:

\"Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama bakın o kadar şehidimiz var. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Keyfimizden elin toprağına girmedik ama siz orada terörist gönderiyorsunuz ve benim insanlarımı öldürtüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Kim olursa olsun hangi ülke olursa olsun. Kendini ne zanneden olursa olsun. 10 binlerce kilometrede de dünyanın en büyük ülkesiyim diyen de olsa biz bize karşı olan haksızlığı önleriz. Gerekirse hepimiz ölürüz. O kendilerini büyük zannedenler gelsin denesinler görelim. Onun için bu bölge de herkes dikkatli olacak. Bizim bir tek amacımız var. Suriye Suriyelilerindir. Afrin Afrinlilerindir. Biz orada Afrin\'i terör örgütlerinden kurtarıp gerçek sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimize Allah’ın izni ile verip geri çekileceğiz ama sınırlarımızı da güvence altına alacağız. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz taktirde bize Allah’tan başka hiç kimsenin gücü yetmez. Biz öyle bir ülkeyiz. Öyle bir ülkenin torunlarıyız. Gelecekleri varsa görecekleri de var.\"

Fakıbaba, buradaki programın ardından Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımları inceledi ve daha sonra Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda, bakanlığınca düzenlenen \'Adıyaman Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı\' katılıp Şanlıurfa\'ya hareket etti.

