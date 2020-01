Bakan Fakıbaba: Ben yemediğim eti başkasına yedirmem (3)

\"TÜRKİYE KENDİ TOHUMUNU TEK BAŞINA KARŞILAYACAKTIR\"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Aydın’daki programları kapsamında Nazilli’de Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Fakıbaba, pamuk tohumuna ilişkin, “Ben inanıyorum ki Türkiye kendi tohumunu tek başına karşılayacaktır. Sulama ve pamuk alanlarını geliştirdikçe, tohum ithalatına ihtiyacımız kalmayacaktır” dedi.

Aydın’daki programları kapsamında ilçelerde ziyaretlerde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Nazilli’de de ziyaretlerde bulundu. Akşam saat 19.00 sıralarında Nazilli’ye gelen Bakan Fakıbaba, ilk olarak Şanlıurfalı hemşerisi Kervan Kebap Salonu sahibi Müslim Kaçar’ı ziyaret etti. Hemşerileriyle burada sohbet eden Fakıbaba’ya ilk hasadı yapılan kestane ikramında bulunuldu. Daha sonra Nazilliler adına Mehmet Arslan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yan yana resimlerinin bulunduğu resim çerçevesi hediye etti.

Ziyaretleri boyunca Bakan Fakıbaba’ya AK Parti Aydın milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Valisi Yavuz Selim Koşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştürk, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü v. Fuat Fikret Aktaş, AK Parti ilçe Başkanı Ramazan Satılmış, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daştan, Ziraat Odaları Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri eşlik etti.

Bakan Fakıbaba, hemşeri ziyaretinin ardından beraberindekilerle beraber Nazilli Bozdoğan yolu üzerinde bulunan Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne geçti. Burada enstitü müdürü Koray Şimşek ve Ziraat Odaları tarafından karşılandı. Ardından ilçe müdürü Koray Şimşek, Ahmet Eşref Fakıbaba’ya bölge pamuğu ile ilgili birifing verdi. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek, “Entitümüz Atatürk tarafından 1934 yılında kurulmuş Nazili Sümerbank Basma Fabrikası da koordineli olarak 1937 yılında kurularak hizmete açılmıştır. Biz şu anda Kolombiya’dan Bangladeş’e Türki cumhuriyetlerinden Afrika’da Benin’e Kenya’ya kadar ulaşmaktayız. Biz şu anda dünya lideriyiz. 1934 yılından buyana 44 adet pamuk çeşidini üreterek tescil ettirip çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Bunlardan son 6 tanesini de özelikle 2017 yılında tescil ettirdik” dedi.

Bakan Fakıbaba’da, “Ben çalışmalarınızın devamını diliyorum. Kendi tohumumuzu kendimiz ürettiğimiz için seviniyorum. Her geçen gün iyiye doğru gidiyoruz. Her gittiğim yerde sevindirici durumlarla karşılaşıyorum. Türkiye kendi pamuğunu tek başına karşılayacaktır. Sulama alanlarını pamuk yetiştirme alanlarını genişlettikçe ithalata ihtiyacımız kalmayacaktır. Şu anda zaten yüzde 50’lerde kendimiz üretiyoruz. Yüzde 50’de ithalatımız var. İnşallah bu çalışmalarla özellikle de sulama ile toprağın su ile buluşturulması ile inanıyorum bu ithalat olayı da ortadan kalkacaktır. Her geçen gün o makası daraltacağız. İnşallah pamuk olarak da kendimize yeter bir ülke haline geleceğiz. Çalışmalarınızdan dolayı da sizin ve tüm arkadaşlarınızı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Ben inanıyorum kısa bir süre içerisinde inşallah bu pamuk ithalatını ne yapıp ne edip azaltacağız” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, konuşmaların sonunda müdürlüğün şeref defterini yazarak imzaladı.

Bu arada MHP’li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Bakan Fakıbaba’ya adının yazılı olduğu Nazilli Belediyespor forması ve Uzun Yaşam Sepeti hediye etti.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) -

FOTOĞRAFLI