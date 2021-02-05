Bakan Ersoy, Marvel'ın yeni Ant-Man filminin Kapadokya'da çekildiğini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir programda Türkiye’de çekimleri devam eden Hollywood yapımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bakan Ersoy, Marvel'ın yeni Ant-Man filminin Kapadokya'da çekildiğini aktardı.

Hollywood’un en ünlü isimlerinden Jason Statham’ın başrolde yer aldığı Five Eyes filminin setine gerçekleştirdiği ziyaretten de bahseden Bakan Ersoy, “Bu aslında bizim bir seneden fazladır üzerinde çalıştığımız projelerden bir tanesi. Projenin meyvelerini topluyoruz. 'Yabancı film yapım desteği' adı altında, bu projelerin gerçekleşmesi için geçen sene bir yasa değişikliğine gittik, yeni bir yasa çıkardık. Dünyanın birçok ülkesinde de olan bir yasa. Yabancı prodüksiyonları ülkeye davet etmek için destek programı açıklıyorsun. Bu program kapsamında ülkenize geliyorlar. Romanya'da, Bulgaristan'da ve Arap ülkelerinde de var” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde çekimleri devam eden bir başka Hollywood yapımından daha bahseden Bakan Ersoy, “Büyük bütçeli uluslararası filmler bunlar. Türkiye'ye geldikleri zaman bütçenin büyük bir kısmını da Türkiye'de kullanıyorlar. Hem sinema sektörünü desteklemiş oluyorsunuz hem de ülkenin tanıtımında kullanıyorsunuz. Buradaki prodüksiyon firmalarında Türk oyuncular da oluyor.

Figüranından tutun en üst seviyedeki oyuncu da görev alabiliyor. Yerel prodüksiyon firmaları da iş yapıyorlar. En son çekilen film, 60 milyon dolarlık bütçeli bir film. Yaklaşık 10 milyon doları Türkiye'de harcanıyor. Sanayi sitesindeki ustadan tutun da oyunculara kadar birçok kişi bundan etkileniyor. Şu an 'Ant-Man' var, o da Kapadokya dahil birçok bölgede çekiliyor” dedi.