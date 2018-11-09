Bakan Ersoy: Hedefimiz Japon turistlerimizi geri getirmek

Salih GÜNER/ KIRŞEHİR, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sabah saatlerinde Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyü Kalehöyük’teki \'En İyi Yeşil Müze\' ödülünün sahibi olan Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti.

Japon bilim insanları tarafından Kalehöyük’ten çıkarılan yaklaşık 3 bin eserin sergilendiği Kaman Arkeoloji Müzesi’nde yetkililerden bilgiler alan Bakan Ersoy, 830 metrekare açık, 470 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 1500 metrekarelik alandaki eserleri inceledi.

\'2019 JAPONYA\'DA TÜRKİYE YILI OLACAK\'

Bakan Ersoy\'a ziyareti sırasında müzenin Japon Hükümeti’nin \'Kültürel Mirası Koruma Projesi\' çerçevesinde hibe olarak bölgede Höyük şeklinde yapıldığı, müzede bulunan Hitit ve Demir Çağ\'a ait arkeolojik eserlerin 3 boyutlu olarak animasyonlarla canlandırılıp incelenebildiği konusunda bilgiler verildi. Kültür Bakanı Ersoy da incelemelerinin ardından Japon Hükümeti ve vakıflarının destekleriyle arkeolojik kazı yürütülüdüğünü belirtti ve şöyle dedi:

\"Bugün Kaman\'dayız. Japon Hükümeti ve Japon vakıfların destekleriyle burada ciddi bir kazı çalışması yürütülüyor. Bildiğiniz gibi 2019 yılı itibariyle yerel kazı merkezlerinden bazılarında sezonsal kazıdan yıllık kazıya geçmek için çalışma başlatıyoruz. Bunların hangi merkezler olacağını açıklanacak. Öncelikli olarak buradan esinlenmek istedik Japon kazı heyetinin yaptığı faaliyetlerden. Dikkatimi çeken önemli noktalardan, örnek olması gereken noktalardan biri. Yabancı ekiplerle başlamış olmaları fakat daha sonra bu bölgenin ve köyün insanlarını arkeoloji ve kazı konusunda eğiterek uzman haline getirmeleri. Onları burada sürdürülebilir bir şekilde kullanmaları. Hem sevindirici hem de dikkat çekici bir örnek. Kazı noktalarına da örnek olması gereken bir durum. 2019 yılında turizmde artışlar devam ediyor. Asya\'da en büyük hedefimiz Japon turistlerimizi geri getirmek. Bu sene ciddi bir artış oldu ama ciddi bir seviyede değiliz. O yüzden Japon halkıyla Türk halkının ortaklaşa gerçekleştirdiği projeler tanıtımda ve Japon turistin tekrar ilgisini çekmede önemli konular. Kasım sonunda bir Japonya ziyaretim olacak. Biliyorsunuz Japonya\'da 2019 yılı Türkiye yılı. Bu vesileyle iki şehirde Tokyo ve Kyoto\'da, Topkapı Sarayı eserlerinden oluşan bir sergi oluşacak. Japon sponsorların da desteğiyle. Japonya\'da tekrar bir Türk esintisi estireceğiz. Hedefimiz 2091 yılında, bir kaç yıl içerisinde eski Japon turist sayılarını tekrar geri getirmek.\"

Japon hükümetinin Türkiye hakkında daha önce yaptığı \'güvenlik\' uyarısını geçen hafta sıfırladığını belirten Bakan Ersoy, bu gelişmeyle ilgili olarak da \"Bu da bizim için çok önemliydi. Japon turistler için önemli bir veriydi\" dedi.

\'JAPON TURİSTLERİN KONAKLAMA VE DİĞER HARCAMALARI YÜKSEK\'

Ersoy Japon Büyükelçisine çabalarından dolayı teşekkür konuşmasını şu sözlerle noktaladı: \"Turist rakamının 40 milyon olabileceğini düşünüyorum. Bundan sonra zaten kendi akışıyla büyüyecek. Hedefimiz gelir gurubu yüksek, kişi başı harcaması yüksek nitelikli turist. O açıdan da Japonya bizim için çok önemli. Japonların hem konaklama hem de konaklama dışı harcamaları yüksek. Ayrıca diğer turistler için de çekim noktası oluşturuyorlar. Japon turistlerin ilgi odağı olduğu yerler zamanla diğer Asyalı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Japon turistlerimizi 2019 yılında aynı büyüme hızıyla yeniden kazanmak istiyoruz. Japon Büyükelçisine de bu amaçla yapılan çalışmalara verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.\"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kalehöyük Arkeoloji Müzesi\'ndeki incelemelerinde Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan da hazır bulundu. Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından Ankara’ya döndü.



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