Bakan Ersoy'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Yanan orman arazilerinin yapılaşmaya açılması hukuken mümkün değil

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yanan orman alanlarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'na sosyal medyadan yanıt verdi. Ersoy, yanan orman arazilerinin turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılmasının hukuken mümkün olmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında orman yangınlarıyla ilgili, "Yangında zarar görmüş alanlara ne turizm bakanının, ne sarayın, ne de onların avanelerinin bir tek tuğla dahi koymalarına izin vermeyeceğiz. Yanan alanlarda ranta açılacak, gasp edilecek, bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım. Emin olun hızla yaralarımızı saracağız, ve hiç kimseyi ardımızda bırakmayacağız. Sesimi duyan yok mu dedirtmeyeceğiz milletimize. El ele verip ormanı daha yeşil, gökyüzünü daha mavi, denizleri daha berrak yapacağız. Kendimizi de güzel ülkemizi de iyileştireceğiz" dedi.

"Hukuken mümkün değil"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından yanıt verdi. Ersoy, "Sayın Kılıçdaroğlu, hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir zorunluluk olup, görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığındadır. Bu arazilerin yangın sonrası turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılması da hukuken mümkün değildir. Siz bunları zaten biliyorsunuz ama gerçek dışı iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz" ifadesini kullandı. (DHA)