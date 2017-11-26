Bakan Eroğlu:İçme ve kullanma suyuyla ilgili sıkıntı yok (4)

BURSA\'YA 23 MÜJDE DAHA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bursa\'da DSİ temel atma törenine katıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilen DSİ tarafından inşa edilecek İznik Barajı, Gölecik Barajı, Gemlik Hamidiye Göleti Sulaması, İnegöl Alangünü Barajı Sulaması, Gemlik Küçükkumla Barajı Sulaması, İnegöl Olukman Tekke Göleti ile 1 adet taşkın koruma tesisinin, temel atma törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da katıldı. Burada konuşma yapan Çavuşoğlu, AK Parti iktidarlarından sonra bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyledi. Türkiye\'nin 3 kat büyüdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, \"Biz, iktidarı ele aldığımızda esasen yeni bir yer altı kaynağı ya da zenginliği bulmadık. Bizim kasamızda onu taşan paralar da mevcut değildi. Ne oldu da Türkiye üç kat büyüdü. Ne yaptık da büyüdü. Bir kere biz işe milletimizin ufkundan bakmak suretiyle, milletimizin yüreğinden, aklından geçen ne varsa onunla birlikte hareket edeceğimize adeta ant içtik ve o ne istediyse onu yaptık. İkinci olarak da çalıştık, didindik, saat mefhumu tanımaksızın gece gündüz demeden bu milletin refah seviyesini yükseltmek, herkesin geçim standartlarını genişletmek için adım attık ve çabaladık. Ve en önemlisi milletimize dönüp baktığımızda dedik ki \'Ey milletim şimdiye kadar başaramadıysan birileri senin güvenini yok etti. Sen kendine güvenini görmüyorsun. Kendine güven, özüne dön. Liderinle beraber kol kola gir ve bu ülkeyi büyüt.\' dedik ve milletimiz bunu sağladı. 2002 ile beraber değişen en önemli şey milletin kendine olan güveniydi\" dedi.

\"TÜRKİYE\'DE MAALESEF BİR ANA MUHALEFET YOK\"

Çavuşoğlu, uluslararası vesayet odaklarının çeşitli tuzaklar kurduğunu belirterek, \"Geldiğimiz noktada Türkiye\'nin kaderiyle partimizin kaderi örtüşmüştür. Çünkü biz, vatan sevdası, vatan aşkı ve millet rüyasıyla bu yola devam ediyoruz. Biz yanlışları değerlendireceğiz sizlerin oylarına sunacağız ve sizler karar vereceksiniz. Adam, bundan birkaç gün önce bir platformda, belediye başkanları toplantısı herhalde yine konuşmuş. Diyor ki, \'Türkiye\'de suç işleme oranları CHP\'li belediyelerde daha az.\' Yani AK Partili ve diğer siyasi partili belediyelerde suç işleme oranı daha çok. Bunun bir istatistiki verisi var mı? Bunun bir değerlendirmesi var mı? Neye istinaden bunu söylüyorsun onu izah etsene önce, ondan sonra söylesene. Yok böyle bir şey. Ama bunun altında ne var biliyor musunuz. Bunun altında Cumhuriyet Halk Partisi\'nin önceden bu yana haz etmediği millete karşı alerji var başka da bir şey yok. Çünkü milletten haz etmiyorlar. Kendisine oy vermeyen milleti peşinen suçlu ilan ediyor. Bu kabul edilebilir mi? Türkiye\'de maalesef bir ana muhalefet yok\" diye konuştu.

\"HÜKÜMETİMİZ BURSA\'YA ÇOK ÖNEM VERİYOR\"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise Bursa\'ya ayrı bir gönül bağının olduğunu, hükümetin de bu kente çok önem verdiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Geçen yıllarda verdiğimiz 849 milyon liralık 74 müjdeye ek olarak 23 müjde daha getirdik. Böylece toplam yatırım tutarı 1 milyar 300 milyon lira olan 97 müjde vermiş oluyoruz. Bütün bu yatırımlar hayırlara vesile olsun. Bunun içinde baraj, gölet, sulama tesisi, taşkın koruma tesisi, fidan üretimi, mesire yeri, bal ormanı, orman köylülerine kredi, gelir getirici tür ağaçlandırma faaliyetleri, Uludağ Milli Parkı\'nda eğitim merkezi, yönetim merkezi ile sanat yapıları ve üst yapıların tesis edilmesi gibi yatırımlar yer alıyor. 6 Temmuz 2013 ve 2 Aralık 2016 tarihlerindeki ziyaretlerimizde Bursa\'ya toplam 849 milyon liralık 74 müjde vermiştim. Bugünkü 425 milyon lira yatırım bedeline sahip 23 müjde ile son 5 yılda Bursalılara toplam 1 milyar 300 milyon liralık 97 müjde vermiş olduk. Bu müjdelerin çoğunu tamamladık. İnşaatı devam edenleri ise en kısa sürede hizmete alacağız. Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız.\"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra törene katılan protokol üyeleri, butona basarak inşa edilecek yeni hizmetlerin temelini attı. Törende ayrıca ceviz, fıstıkçamı, yaban mersini ve defne türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidan da ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.​

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