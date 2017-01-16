Bakan Eroğlu: Türkiye'yi yıkarak Haçlı Seferi'ni tamamlamak istiyorlar!

Bakan Veysel Eroğlu, darbe girişiminden PKK'ya ve ekonomideki durgunluğa Türkiye'nin sorunlarına ilişkin olarak "Topyekûn bir saldırı altındayız. Biz büyüdükçe, geliştikçe üzerimize gelecekler. Onlar 'Türkiye’yi yıkarsak Haçlı Seferleri’ni tamamlamış olacağız' diyor" açıklaması yaptı

Yeni Şafak'tan Yasemin Asan'ın haberine göre, "Türkiye'nin büyüdüğünü, üstündeki elbisenin artık dar geldiğini" söyleyen Eroğlu, "cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'nin istikbal ve istiklali için önemli olduğunu" kaydetti. "AKP öncesi hükümetlerin ortalama görev süresinin 16 ay olduğuna, bu süre içinde bir bakanın büyük projelere imza atmasının imkansızlığını" savunan Eroğlu, "Koalisyon dönemleri istikrasız dönemlerdi. Hızlı karar verilemiyordu. Geleceğe yönelik politikalar üretilemiyordu. Bunlar mevcut sistemin sorunlarıydı, bu görüldü ve sorunu çözmek için adım atıldı" dedi. "Herkesi kucaklayacak yeni anayasa için son kararı milletin vereceğini" belirten Eroğlu, "yeni sistemle birlikte çok başlılıktan, istikrarlı tek yönetim biçimine geçileceğini" dile getirdi. Türkiye'nin son dönemde topyekün saldırı ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Eroğlu şunları söyledi:

"Karlofça'dan beri sürüyor"

"Türkiye kendi halinde devam etse ya da 'emrederseniz' diye selam dursa sürünmeye devam eder. Ama Türkiye bunu kabul etmedi. 'Türkiye'yi yıkarsak Haçlı Seferleri'ni tamamlamış olacağız' diye düşünüyorlar. Bu bir seferdir. 1699 Karlofça Antlaşması'ndan buyana Batı 'Türkiye'yi nasıl yok ederiz' diye plan yapıyor. Çanakkale'de Osmanlı'nın küllerinden doğan bu millet bir destan yazdı. Sonra bunlar (Batı) yeni bir oyun oynamaya başladı. İçeriden kuşatarak yıkmaya çalıştılar. Batı PKK'yı kurdu, silah verdi ama Kürt vatandaşlarımız bayrağına, dinine bağlı olduğundan PKK bir karşılık bulamadı.”

"Artık büyüdük, istikrar şart"

"Sonra FETÖ şarlatanını çıkartarak büyük bir örgüt kurdular. Bunları, bazı ülkelerin istihbarat örgütleri besledi. 15 Temmuz, FETÖ eliyle Türkiye'yi tamamen yıkma, parçalama ve işgal etme girişimiydi. Şanlı bir tarihimiz var. 15 Temmuz'da bütün dünya, bu milletin kahramanlığını tarihe yazdı. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe üzerindeki baskıları artıyorlar. Türkiye'nin büyümesini gelişmesini istemiyorlar. Türkiye büyüdükçe, borcunu ödedikçe, IMF ile bağını kestikçe, müstakil bir siyaset takip ettikçe üzerimize gelecekler. 80 milyon ile ülkemizi daha ileriye götüreceğiz. Türkiye önceden kendi kabuğuna çekilmişti, ekonomisi küçük bir ülkeydi. Ama artık kabuğunu kırdı. Bundan dolayı istikrarlı şekilde yönetilmesi şart. Bu sistem değişikliğini gelecek nesiller için yapıyoruz. Başkanlık sisteminde hızlı karar verme ve büyük adımlar atma imkanı gelecek.”

"Bahçeli 'Devlet'liğini gösterdi"

Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan CHP'nin, "Zaten hiç iktidara gelemiyoruz. Bu sistemle devlet başkanlığını alma şansımız hepten yok olur" korkusu yaşadığını savunan Bakan Eroğlu, CHP'nin anlayış değişikliğine gidip 'önce milletle kucaklaşması gerektiğini' ifade etti. Yeni anayasaya direnen CHP ile HDP'ye milletin sandıkta ceza keseceğini dile getiren Eroğlu, “Şu an Meclis'te yaşananların karşılığını halk seçimde, sandıkta verir. Vatandaşı saf zannediyorlar. Vatandaşı saf zannedenler her zaman kaybeder” açıklaması yaptı. Devrim niteliğindeki sistem değişikliğine MHP'nin sunduğu desteğe ilişkin olarak ise Eroğlu, “Devlet Bahçeli hakikaten bu süreçte Devlet'liğini gösterdi. Bahçeli tecrübeli bir siyasetçi. Türkiye üzerinde oynanan bu oyunları gördü. Siyasetteki bazı hırsları bir kenara bırakarak ülke için karar aldı. İsabetli davrandı” diye konuştu.

15 Temmuz'da hendek kazacaktık

15 Temmuz'da bakanlığına ait dev araçların, makinaların darbecilerin yollarını kestiğini ifade eden Veysel Eroğlu, “DSİ araçları Ankara'da 4. Kolordu Komutanlığı, Isparta'da havaalanı etrafını kuşattı. Hainler Balıkesir'e çıksalardı büyük hendekler kazmak suretiyle onlara geçit verilmeyecekti. FETÖ ile mücadeleye amansız şekilde devam ediyoruz” dedi. PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ terör örgütlerinin iplerini aynı elin tuttuğunu ifade eden Eroğlu, onlara hangi ülkelerin silah, istihbarat, stratejik destek verdiğini bildiklerini kaydetti. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları atlatacağını vurgulayan Eroğlu, “Güvenlik, ekonomi, FETÖ sorunları, terör saldırıları aşılır. 2017, 2016'dan çok daha iyi olacak. Bütün bakanlıklar yatırımlarını çok hızlandırdı” ifadesini kullandı.