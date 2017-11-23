Bakan Eroğlu: Suriye'nin mutlaka yeniden inşası gerekiyor

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suriye\'nin, Türkiye\'nin gönül coğrafyası içerisinde bir ülke olduğunu belirterek, \"Suriye\'nin, mutlaka yeniden inşası gerekiyor. Suriye\'yi maalesef bazı güçler, perişan etti\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Afyonkarahisar\'daki bir otelde düzenlenen Termal ve Çamur Festivali\'ne katıldı. Eroğlu, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soğuk havanın ve kar yağışının etkili olmaya başladığını hatırlatan Bakan Eroğlu, \"Perşembe gününden itibaren Ege ve Akdeniz bölgeleri hariç tüm bölgelerimizde yağışlar devam edecek\" diye konuştu. Araç sahiplerine kar lastiği takma mecburiyetlerinin olduğunu hatırlatan Eroğlu, şunları söyledi:

\"Onlara bir tavsiyem var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'müzün resmi web sitesinden, \'mgm.gov.tr\'den gidecekleri yol güzergahlarına ait bilgiler var. Gidecekleri noktayı yazıp, buradan bakarlarsa yol durumunda ne var, sıcaklık veya don olayı var mı, yağmur veya kar var mı, görme imkanları olacak. Basın mensupları vasıtasıyla bunun mutlaka duyurulmasını istiyoruz. Bir de Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'müz, akıllı telefonlar için bir hizmet başlattı. Bu uygulamayı akıllı telefonlarınıza indirdiğiniz zaman bütün uydu görüntüleri, hava sıcaklıkları, rüzgar durumu, şiddetli yağış, vesaire konularda bilgileri buradan görmek mümkün. Bu uygulamayı indirerek, bütün vatandaşlarımızın bu hizmetten yararlanmasını istiyorum.\"

\'SURİYE\'Yİ BAZI GÜÇLER, PERİŞAN ETTİ\'

Rusya\'nın Soçi kentinde yapılan \'Suriye zirvesi\' ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, Suriye\'nin, Türkiye\'nin gönül coğrafyası içerisinde bir ülke olduğunu vurguladı. Eroğlu, \"Suriye\'nin, mutlaka yeniden inşası gerekiyor. Suriye\'yi maalesef bazı güçler, perişan etti. Hain Esad, Suriye\'nin tamamen harap olmasına, ben her tarafını gezdim o güzelim Humus, Halep dolayısıyla maalesef harap oldu. Yıkıldı, yakıldı ve bombalandı. Dolayısıyla buranın yeniden ayağı kalkması gerekiyor\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE DE ELİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEKTİR\'

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriyelilerin yerleştiği bölgelerde gerekli hastane, sağlık tesisleri ve içme suyu temini gibi çalışmaların devam ettiğini kaydeden Eroğlu, \"Türkiye olarak biz de destek vereceğiz; ama bilhassa Suriye\'yi bu şekilde yıkıp, yakan bazı ülkeler var, karıştıran ülkeler. Onların da ellerini ceplerine atmaları lazım. Suriye\'nin yeniden inşası şarttır. Türkiye de elinden gelen gayreti gösterecektir\" dedi.

\'BUNLARIN İNİNE GİRİLDİ\'

FETÖ üyelerinin Almanya\'da yeniden yapılanmaya çalıştığı ve para topladığı yönündeki haberler sorulan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

\"Türkiye\'de örgütün üzerine gidiyoruz. Hakikaten FETÖ, tarihimizdeki en alçak, en kanlı terör örgütü. Bu hain, Türkiye\'nin başına çok büyük çorap örmek istedi; ama 15 Temmuz\'da milletimizin kahramanlığı ve Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan\'ın cesareti sayesinde bu püskürtüldü; ancak bunlar, yurt dışında ABD\'de, Almanya\'da faaliyetlerine devam ediyor. Maalesef şunu ifade edeyim, bazı ülkeler de bunları halen destekliyor; ama eninde sonunda Cumhurbaşkanı\'mızın da ifadesiyle bunların inlerine girildi ve son alçak tamamen etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz devam edecektir.\"

\'BUNLAR, İMAM FALAN DEĞİL; TERÖRİST\'

FETÖ konusunda gazetecilere de çağrıda bulunan Bakan Eroğlu, \"Bir de sizlerden bir şey rica ediyorum. Bunlara \'FETÖ\'nün imamı\' diyorsunuz. Bunlar, imam falan değil. Bunlara mutlaka Allah rızası için \'FETÖ haini, alçağı\' diye söyleyin. Ne imamı? Bunların imamlık ile alakası yok, bunlar hain. Medya, bazen \'falanca imam\', hadi \'sözde imam\' deseniz neyse; ama imam da değil. Bunlar, terörist, terörist başı ve onlara da terörist diyeceğiz. Özellikle bunu rica ediyorum\" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, daha sonra Emirdağ ilçesine hareket etti.

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