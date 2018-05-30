Bakan Eroğlu: Seçim 2019'da olsaydı güya Türkiye'yi sarsacaklardı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Batının planı devam ediyor. Seçim 2019’da olsaydı güya Türkiye’yi sarsacaklardı. Seçimler öne alındı. Bu da onların 2’nci bir oyununu bozmak için yapılan bir harekettir. Yoksa biz seçimlerin normal zamanda olmasını istiyorduk. Fakat bizi mecbur bıraktılar\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu memleketi Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılışı ile orman köylülerine kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları dağıtım törenine katıldı. Spor salonunda gerçekleştirilen programa Bakan Eroğlu’nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

\'YOLLARIMIZ AFYON KAYMAĞI GİBİ OLDU\'

Sandıklı merkez ve köylerine 15 yılda yapılan yatırım ve çalışmaları anlatan Bakan Eroğlu, \"Eskiden temel atılır sonra unutulurdu. Şimdi yıldırım hızı ile bitiriyoruz. Eskiden temel atılır 18 yıl beklenirdi. 18 yıl. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkımız bu. Eskiden rahmetli dedem ve babam beni Şuhut’tan Sandıklı’ya çok getirirdi. Yazları kaplıcalara gelirdik. Fakat gelirken içimiz dışımıza çıkardı. Ama şimdi yollarımız Afyon kaymağı gibi oldu. Sandıklılı kamyoncu kardeşim eskiden Denizli’ye, Antalya’ya, kaç saatte gidiyordu? Ankara’ya, İstanbul’a kaç saatte gidiyordu? Şimdi kaç saatte gidiyor? Ankara’yı Sandıklı’ya yaklaştırdık. İstanbul’u Sandıklı’ya yaklaştırdık. İstanbul’u 12 saatten 5 saate, Ankara’yı 7 saatten 3 saate indirdik. İşte hizmet bu\" dedi.

\'IMF’YE BORCU KİM ÖDEDİ?\'

Ülkeye 14-15 yılda muazzam bir dönüşüm yaşattıklarını kaydeden Bakan Eroğlu, \"Eskiden 70 sentte muhtaç mıydık? Şimdi dünya bizi ekonomik olarak sıkıştırmak istiyor. Ama Allah’a şükür dimdik ayaktayız. Yolumuz yoktu. Şimdi 20 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Hızlı tren yapıldı. Savunma sanayiinde İHA’ları da yapıyoruz. Dünyada 5 ülke yapıyor. Tankımızı da yapıyoruz. ATAK helikopterimizi de yapıyoruz. Daha önce uzayda yoktuk. Şimdi Göktürk uydularımız uzayda. Eskiden milyoner deyince biz ‘A ne kadar zengin’ derdik. Paranın yanına sıfır koya koya 1 milyona İstanbul’da tuvalete girilir hale geldik. Paradan altı sıfırı kim attı. IMF’ye borcu kim ödedi. Sevgili kardeşlerim yine IMF’ye borçlanmak istiyor musunuz? Verdiğiniz vergilerin yüzde 86’sını faiz lobisine kaptırmak istiyor musunuz? Yine hastane kuyruklarında beklemek istiyor musunuz? Bir ilacı o zamanki para ile 63 milyon liraya almak istiyor musunuz? Şimdi o ilaç 9 lira. Biz olmasak, Recep Tayyip Erdoğan olmasa o ilaç 400 milyondu. Şimdi 9 lira\" diye konuştu.

\'BATININ PLANI DEVAM EDİYOR\'

Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olan devletlerin olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle dedi:

\"Çünkü onlar Osmanlı hayal ediyor. Biliyorsunuz Avrupa çocuklarını uyuturken ‘Osmanlı geliyor’ diye uyutuyormuş. Onlar hafızalarında onun için ‘Türkiye’nin önünü nasıl keseriz’ diye plan yapıyor. Batının planı devam ediyor. PKK’yı kim kurdu? DEAŞ’ı kim kurdu? Batı kurdu. Şimdi PYD’ye kim destek veriyor? Bunu niçin yapıyor? Güney sınırlarımızda terör örgütü kurarak, ülkemizin önü kesmek için. Seçim 2019’da olsaydı güya Türkiye’yi sarsacaklardı. Seçimler öne alındı. Bu da onların 2’nci bir oyununu bozmak için yapılan bir harekettir. Yoksa biz seçimlerin normal zamanda olmasını istiyorduk. Fakat bizi mecbur bıraktılar. Şimdi 24 Haziran’da seçim var. Sandıklı hazır mısın? Oyunu bozmaya var mısın?”

Programın sonunda 7 tesisin temeli atılırken, orman köylülerine kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları ile 4 bin fidan dağıtımı da yapıldı.

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