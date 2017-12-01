Bakan Eroğlu: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye vefa borcu var (2)

\'HEDEFİMİZ KÜRESEL GÜÇ OLMAK\'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kent merkezine yapılacak \'Merkez Demirçevre Göleti\'nin temel atma törenine katıldı. Termal bir otelde gerçekleştirilen tören öncesi Bakan Eroğlu, \'Okullar Hayat Bulsun\' projesi kapsamında Hamidiye Ortaokul bahçesinde fidan dikti. Temel atma törenine Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Hatice Dudu Özkal ve Ali Özkaya, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Bakan Eroğlu, Türkiye\'de son 15 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan milli savunma sanayine varana kadar birçok alanda büyük yatırımlar, büyük işler yapıldığını söyledi. Bunun yeterli olmadığını belirten Bakan Eroğlu, \"Çok az ülke günümüzde silahlı insansız hava aracı (SİHA) yapıyor. Biz de yapıyoruz. Atak helikopterimiz muhteşem oldu. Dünyanın en büyük deniz harp gemilerini biz yapıyoruz. Altay tankı yine öyle. Neticede bunlar yeterli değil. Türkiye\'nin hedefi dünyada lider bir ülke, küresel bir güç olmaktır. Bunu hep birlikte başaracağız bu, bu milletin ruhunda var\" dedi.

\'80 MİLYON VATANINA, BAYRAĞINA, DEVLETİNE SAHİP ÇIKIYOR\'

Türkiye\'nin büyük hedefleri gerçekleştireceğine yürekten inandığını dile getiren Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

\"En büyük mutluluğum ne biliyor musunuz? Barajlar, arıtma tesisleri gibi tesisleri yabancılar yapardı. Arkadaşlarımızın kendisine güveni yoktu. Yani nefislerine itimat, kendisine güven yoktu. Fidan dikme merasiminde pırıl pırıl gençleri görünce, dedim ki \'Bu devlet, bu gençler sayesinde ilelebet payidar olacaktır.\' Muazzam bir kaynak, güzel bir nesil ve 15 Temmuz\'da da bunu gördük. Artık 80 milyon, vatanına, bayrağına, devletine sahip çıkan güzel bir nesil yetişiyor. Ben şuna yürekten inanıyorum; Türkiye büyük hedefleri gerçekleştireceği gibi gerçekten büyük küresel bir güç olacak. Onlar inişte merak etmeyin, biz yükselişteyiz. Hep birlikte bunu başaracağız.\"

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle Demirçevre Göleti\'nin temelini attı.



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