Bakan Eroğlu: İstanbul'u dikey olarak değil, yatay olarak hazırlamamız gerekir (3)

\'BİZ SEÇİMLERİ TARİHİNDE YAPACAĞIZ\'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Nevşehir\'deki programlarını tamamladıktan sonra Kırşehir\'e geçti. Valiliği ziyaret eden Bakan Eroğlu, burada basın mensuplarının yönelttiği \'erken seçim\' iddialarıyla ilgili sorular üzerine, şunları söyledi:

\"Şu an Ak Parti’nin gündeminde seçim yok. Cumhurbaşkanımız şu kararı aldı; \'Seçimleri erkene almak büyük bir yanlıştır. Seçimleri zamanında yapacağız. Biz seçimleri zamanında yapacağız.\' Erken seçim ülke için kayıptır kardeşim. Geçmişte 45 günlük hükümetler var. 1.5- 2 yılda durmadan seçim seçim. Neticede seçim yılları, kayıp yıllardır. Yatırımlar ona göre bekliyor, bürokrasi bekliyor, seçimler ne olacak\'diye. Partimizin anlayışı seçimler artık bundan böyle zamanında yapılacak. Sayın Kılıçdaroğlu kendisini gündeme taşımak için yapıyor. Bütün seçimlerde yenildi. Avrupa\'da bir genel başkan olsa şapkasını alıp çeker gider. Neden bahsediyorsun sen? Kazanacak şansın da imkanın da yok. Partin zaten parçalanmak üzere. Git gide tabanı da kayıyor. CHP\'li sade vatandaşlara diyorum ki artık modası geçmiş bir CHP. Atatürk\'ün partisi olmaktan çıkmış bu partiyi terk edin. Milli manevi değerlere, vatana, millete bağlı tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet diyen AK Parti\'ye doğru kayın diyorum.\"

KIRŞEHİR’E 36 MİLYON TL’LİK 5 TESİS

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, daha sonra Güzler Parkı’nın açılışı için Kırşehir Valiliği’nden ayrıldı. DSİ tarafından inşa edilecek Akpınar Neşet Ertaş Barajı ile 1 adet taşkın koruma tesisinin temelini atacak olan Bakan Eroğlu, OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak 1 adet tesis ile DKMP tarafından yapılacak 1 adet tesisisin de temelini atacak.

Kırşehir’de 15 aileye gelir getirici tür, 5 aileye de Orköy sertifikası ile 5 muhtarlığa yangın söndürme tankeri verecek olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu badem, dut ve ceviz fidanı türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılacak tesislerle 1 milyon 550 bin metreküp su depolanacak. 1 köy ile 1.350 dekar zirai arazi taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca ormancılık projeleri ile Kırşehir’de ağaçlandırma yapılacak ve ormanların bakımı sağlanacak.

KIRŞEHİR’E SON 5 YILDA 171 TL’LİK 38 MÜJDE

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 10 Eylül 2013, 4 Eylül 2015 ve 26 Kasım 2016 tarihlerinde Kırşehir’e verdiği 114 milyon TL’lik 32 müjdeye ilave olarak 57 milyon lira yatırım bedeline sahip 6 müjde daha verecek. Böylece son 5 yılda Kırşehirlilere toplam 171 milyon TL’lik 38 müjde vermiş olacak.

Müjdeler arasında sulama yenileme, mesire yeri, bal ormanı, gelir getirici tür ağaçlandırma ile Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nda Aşıkpaşa Mescidi ve Tabiat Müzesi iç düzenleme çalışmalarının yapılması yer alıyor.

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)



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