Bakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili sıkıntı yok (2)

\'DEVLET ORMANCILIĞINDAN MİLLET ORMANCILIĞINA GEÇTİK\'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yalova’da 22 milyon liralık 5 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenindeki konuşmasında Eroğlu, \"Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Neden? Her şey, millet için. Millet varsa devlet var. Ormanları kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak kullanıyoruz. Her şey sizin için\" dedi.

Bakan Eroğlu, Yalova Valiliği’ni ziyaretinin ardından AK Parti Yalova İl Başkanlığı’nı geldi. Burada partililerle selamlaşan Eroğlu’na Altınova Belediye Başkanı Metin Oral tarafından \'Hersek Lagünü\' temalı tablo hediye edildi. Bakan Eroğlu, daha sonra Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplu temel atma törenine katıldı. Törende hitap eden Eroğlu, “Burada temel atacağız. Ormanla ilgili paket temel atma merasimi var. Orman köylülerine kredi vereceğiz. Hatta biz, şimdi devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Neden? Her şey millet için. Millet varsa devlet var. Gerçekten Şeyh Edebali, ufuk açan büyük insan ne diyor? ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’. Dolayısıyla bizim anlayışımızda bu var. Ormanları kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak kullanıyoruz. Her şey sizin için. Ormanın yanındaki vatandaşlarımıza gelir getirici, ceviz, badem, bal ormanı, bunların hepsini kuracağız. Sizlere vereceğiz. Hatta süt koyunculuğu mu istiyorsunuz? Parası bizden. Tıbbi aromatik bitkiler mi yetiştirmek istiyorsunuz? Parası bizden, yeri de bizden. Geliri 49 yıl size ait. Yeter ki isteyin” diye konuştu.

\'BÜTÜN YOLLAR, AFYON KAYMAĞI GİBİ OLDU\'

Osmangazi Köprüsü ile birlikte Yalova’ya milyarlarca liralık yatırım yapıldığını belirten Bakan Eroğlu, “Bir müjde daha vereceğim. Valimiz, milletvekilimiz ve il başkanımızla toplantı yaptık. Belediye başkanlarımızla da bir koordinasyon toplantısı yaptık. Yeni dere ıslahları istediler. Biz de \'Tamam\' dedik. Değirmendere, Aydere ve Selimandıra deresini, bu 3 dereyi muhteşem bir şekilde ıslah edeceğiz. Bunların maliyeti, 20 milyon lira; ama Yalova’ya ne yapılırsa yeridir. Yalovalılar, her şeyin en güzeline layıktır. Bunun 14 Aralık’ta ihalesi yapılacak. Bunun dışında tıbbi aromatik bitkilerle ilgili de ciddi ve güzel bir çalışma yapıyoruz. Yalova Belediyesi’ne de hibe destek gönderdik. Ayrıca Osmangazi Köprüsü ile birlikte Yalova’ya 7,5 milyar lira yatırım yapıldı. Başbakan\'ımıza teşekkür ediyorum. Destek yazdı. Bütün yollar, Afyon kaymağı gibi oldu” dedi.

Yalova’da yatırımların hızla devam edeceğini vurgulayan Bakan Eroğlu, “2014 yılında Yalova’da su bitiyordu. ‘Veysel hoca, Yalova’ya da sahip çık. Belediye bunu yapamaz\' dediklerinde Gökçedere Barajı’nda su bitiyordu. Biz Kurtköy’ü, bir dere ile buraya bağladık. Yalova’nın su meselesini hallettik. Şimdi de toplantı yaptık. Talepleri de aldık. Buraya şube müdürlüğü kuracağımız için yatırımlar, hızla artacak. Temel atılıncaya kadar iş bitiyor. Yalova DSİ şube müdürüme de söyleyeyim. Biz, temel atıncaya kadar iş devam etsin” diye konuştu.

BAL HEDİYE ETTİLER

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ile birlikte 5 tesisin toplu temel atma butonlarına bastı. Eroğlu, ayrıca kurayla ORKÖY kredisi kazananlara belgelerini verdi.

Törende köylüler tarafından Bakan Eroğlu’na bal ve çilek hediye edildi. Eroğlu, programın ardından salonun dışında hayvanseverlere kedi ve kuş evleriyle fidan dağıttı.



FOTOĞRAFLI