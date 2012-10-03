Bakan Eroğlu: Hayvanları öldüren değil, yaşatan bir tasarı yaptık

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hayvan hakları ile ilgili hazırladıkları yasa tasarısının diğer ülkelerdeki yasalarla karşılaştırılarak yorumlanmasını tavsiye etti. Eroğlu, hayvanları öldürmeye değil, yaşatmaya yönelik düzenleme yaptıklarını belirtirken, kendisinin de iki tane köpek beslediğini ve köpeklere karşı ayrı bir sevgisi olduğunu söyledi.

Hazırladıkları tasarının, diğer ülkelerdeki uygulamalarla karşılaştırılarak okunması tavsiyesinde bulunan Eroğlu, tasarı TBMM'de komisyonda görüşülürken sivil toplum kuruluşları ve değişik çevrelerden buna katkıda bulunulabileceğini ifade etti.

'Hayvanları yaşatan bir kanuni düzenleme yaptık'

Hayvanseverlerin gösterdiği tepkileri değerlendiren Eroğlu, şunları kaydetti:

''Hayvanları öldürmek, yok etmek, imha etmek değil, yaşatmayı esas alan bir kanuni düzenleme yaptık. İlk defa hayvanlara yapılan işkenceye, onları öldürmeye, tecavüze hapis cezası getirdik.''