T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Eroğlu: Hayvanları öldüren değil, yaşatan bir tasarı yaptık

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hayvanları öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan bir kanuni düzenleme yaptıklarını söyledi

03 Ekim 2012 19:40

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hayvan hakları ile ilgili hazırladıkları yasa tasarısının diğer ülkelerdeki yasalarla karşılaştırılarak yorumlanmasını tavsiye etti. Eroğlu, hayvanları öldürmeye değil, yaşatmaya yönelik düzenleme yaptıklarını belirtirken, kendisinin de iki tane köpek beslediğini ve köpeklere karşı ayrı bir sevgisi olduğunu söyledi.

Hazırladıkları tasarının, diğer ülkelerdeki uygulamalarla karşılaştırılarak okunması tavsiyesinde bulunan Eroğlu, tasarı TBMM'de komisyonda görüşülürken sivil toplum kuruluşları ve değişik çevrelerden buna katkıda bulunulabileceğini ifade etti.

 

'Hayvanları yaşatan bir kanuni düzenleme yaptık'

 

Hayvanseverlerin gösterdiği tepkileri değerlendiren Eroğlu, şunları kaydetti:

''Hayvanları öldürmek, yok etmek, imha etmek değil, yaşatmayı esas alan bir kanuni düzenleme yaptık. İlk defa hayvanlara yapılan işkenceye, onları öldürmeye, tecavüze hapis cezası getirdik.''

ETİKETLER

veysel eroğluhayvan hakları yasasıköpek

İlgili Haberler

Hayvanseverler 'Ölüm Yasası'na karşı çıkmak için meydanlardaydı

Emniyet yetkililerini göre 7 bin kişi olarak açıklanan 10 bini aşkın kişi yanlarında kedi ve köpekleriyle yürüyüşe katıldı

Eylemler ses getirdi, hayvan hakları tasarısı değişiyor!

Geçtiğimiz günlerde hayvanseverler Türkiye'nin 14 ilinde eylem yaptı

Hayvanseverlerden Boğaz Köprüsü'nde zincirli eylem

Zincirli eyleme müdahale eden polis göstericileri gözaltına aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24