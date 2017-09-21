Bakan Eroğlu: Dünyanın merkezi Türkiye

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Giresun\'da katıldığı temel atma töreninde Türkiye üzerinde çok oyunlar oynandığını belirterek \"Bu topraklar gerçekten çok önemli, dünyanın merkezi Türkiye, dolayısıyla kalkınmamızın önünü kesmek, ülkemizin kalkınmasını önlemek için bazı ülkeler oyun üstüne oyun tertip ediyor, milletimizin bu yükselişini kesmek istiyor” dedi.

Giresun’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 165 milyon lira maliyetindeki 18 tesisin temel atma törenine katıldı. Giresun Valiliği önündeki alanda düzenlenen törende konuşan Bakan Eroğlu, bakanlıkları tarafından kente yapılan yatırımları anlattı, kente çok önem verdiklerini söyledi.

Tartışmalara yol açan fındık fiyatlarına ilişkin konuşan Bakan Eroğlu, “Bakanımızdan söz aldık tüm fındıkları TMO alacak, parasını da 7 günde ödemesi yönünde karar aldık. Bu da hayırlı olsun bunu da takip ediyoruz. Ödeme süresini de 7 güne indirdik, dekar alımı 80 kilodan 130 kiloya çıkardık hayırlı olsun” dedi.

\'ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ\'

Türkiye üzerinde çok oyunlar oynandığını ve batı ülkelerinin terör örgütlerine destek olduğunu da da ifade eden Bakan Eroğlu, “Bu topraklar gerçekten çok önemli, dünyanın merkezi Türkiye, dolayısıyla kalkınmamanızın önünü kesmek, ülkemizin kalkınmasını önlemek için bazı ülkeler oyun üstüne oyun tertip ediyor, milletimizin bu yükselişini kesmek istiyor. Bunun için PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine destek veriyor, silah veriyor, biliyorsunuz etrafımız ateş çemberi. Dolayısıyla bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan geçiyor. Çünkü Türkiye sadece 80 milyonun özellikle gönül coğrafyası değil, tüm gönül coğrafyamızın balkanlardan Orta Asya’ya kadar Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar arakandan Filistin’e kadar bütün gönül coğrafyamızın beklentisi Türkiye” diye konuştu.

‘TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇ OLACAK’

Türkiye’yi ayakta tutmak için güçlü olmaları gerektiğinin altını çizen Bakan Eroğlu, “Gönül coğrafyamızın son kalesi olan Türkiye’yi ayakta tutmak için güçlü olmamız lazım, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmemiz lazım. O bakımdan inşallah biz de büyük hedeflere doğru koşuyoruz. Cumhurbaşkanımız 3 büyük hedefi bize gösterdi, 2023 yılanda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında Türkiye’yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Fatih’in İstanbul’u fethettiğinin 600’üncü yıl dönümünde şanlı bayrak gençler sayesinde zirveye taşınacak, Malazgirt zaferinin bininci yılını yeni doğan çocuklar ve doğacaklar 2071 yılında kutladığı zaman Türkiye Allah’ın izniyle küresel bir güç olacak” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmanın ardından gelir getirici orman ürünlerinin kura çekimi yapıldı, ailelere belgeleri verildi. Bakan Eroğlu ve protokol üyelerince daha sonra da yapımına başlanacak olan tesislerin temeli atıldı.



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