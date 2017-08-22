Bakan Eroğlu: Cennet Koyu'nda sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz (3)

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BAKAN EROĞLU'NDAN ORMAN YANGINI UYARISI  Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,  Niğde'deki programının ardından Aksaray'a geçti

22 Ağustos 2017 21:35

BAKAN EROĞLU\'NDAN ORMAN YANGINI UYARISI 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,  Niğde\'deki programının ardından Aksaray\'a geçti.
Burada ilk olarak Aksaray Valisi Aykut Pekmez’i makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, Aksaray\'a yapılan yatırımları anlattı. Orman yangınları konusunda uyarı bulunan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:
\'\'Vatandaş piknik yapıyor, memleketine giderken sigara izmaritini yola atıyor. Kurumuş otlar bu izmaritle birlikte alev alıyor. Birde anız yangınları var. Vatandaşımız, orman köylerinde çar- çöp toplayıp bunu yakıvereyim diyor ve yaktıktan sonra rüzgarla birlikte ormana giriyor. Bu konuda dikkat edilmesini önemle rica ediyorum. Yangın çıkması çok kolay, ama söndürmesi var ya, keşke vatandaşlar yangın nasıl söndürülüyor bir gelip baksalar. Göğsünü siper ediyor arkadaşlarımız. Şehit olanlar bile var. Bu bakımdan vatandaşlardan istirham edeceğiz, ormanlar hepimizin. Bu yüzden ormanları koruyalım, dikkat edelim, bir duman gördüğümüzde alo 177 hattımız var arasınlar. Ne kadar kısa sürede müdahale edersek o kadar isabetli olur. \'\'
Bakan Eroğlu, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı\'yı da makamında ziyaret ettikten sonra Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ile Orman Köylerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikası  Dağıtımı\' törenine katıldı.

​FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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