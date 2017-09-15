Bakan Eroğlu: Akdeniz ülkeleri arasında en düşük orman yangını Türkiye'de (2)

TOPLU TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Bakan Veysel Eroğlu, Kent Meydanı\'nda düzenlenen Devlet Su İşleri tesisleri toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Eroğlu şöyle dedi:

\'\'Ülkemizin etrafını çevirmek isteyen bir güç var. Batı. Batı aslında bizleri yok etmek için asırlardır plan üzerine plan uyguluyor. Bu planlar, bu hücumlar devam ediyor. Bu ülkenin kalkınmasını, kalkınma hızını kesmek için terör örgütlerini, düşman ülkeler veya dost gözüken düşman ülkeler kuruyor. PKK\'yı kim kurdu? FETÖ alçak terör örgütünü, 30-35 yıldır kim hazırladı? Yine onlar. PYD, DEAŞ. Bunlar o ülkelerin maşası. Dolayısıyla rabbimize dua edelim. Yarabbi başta alçak FETÖ terör örgütü olmak üzere PKK, PYD, DEAŞ gibi tüm terör örgütlerini kahrı perişan eyle. O kahraman ordumuzu daim muzaffer eyle. Milletimizin bu şanlı bayrağı ilelebet bu topraklarda dalgalansın. Bu terör örgütlerine silah veren destek veren bütün devletleri tarih sahnesinden sen siliver. Senin her şeye gücün yeter.\'\'

Bakan eroğlu beraberindekiler ile birlikte butona basarak 15 tesisin temel atmasını gerçekleştirdi. Bakan Eroğlu, stantlardaki yöresel ürünlerden tattı. Hayvanlar için mama kabı ve fidan dağıtımında bulunan Eroğlu, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi kenarına çam fidanı dikti. Bakan Eroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.



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