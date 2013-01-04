Bakan Ergin'den Öcalan'ı ziyaret eden BDP'lilere: İstismar olursa süreç biter

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Bağımsız milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün de bulunduğu üç kişilik bir heyetin İmralı'da Abdullah Öcalan'ı ziyaretiyle ilgili bir açıklama yaptı. Ziyaret izninin bakanlık tarafından verildiğini söyleyen Ergin "Şayet arzu edilen istikamette süreç gelişir ise bu hadiseler de gelişerek devam edilebilecektir ama aksi takdirde bu sürecin, yapılan bu görüşmenin farklı noktalara çekilmesi, istismar edilmesi, yanlış amaçlar için kullanılması halinde ise bunun devamı gelmeyecektir, tabii olarak" uyarısında bulundu.



Ergin, 5. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türk büyükelçilerine Ankara Palas'ta verilen akşam yemeğinden ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ergin, bir gazetecinin ''İmralı süreciyle ilgili olarak bir değerlendirmenizi isteyeceğiz. Bunun daha önceki süreçlerden ne gibi bir farkı var acaba?'' sorusunu yanıtlarken, TBMM'de milletvekili olarak görev yapan parlamenterlerin zaman zaman Bakanlıktan izin talep ederek değişik cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularla görüşmek istediklerini söyledi. Bu çerçevede Bakanlığın izin verdiğini belirten Ergin, şöyle konuştu:

''Yine bu çerçevede Sayın Ahmet Türk ve Sayın Ayla Akat, Bakanlığımıza müracaat ederek İmralı Cezaevinde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmek istemişlerdir. Bakanlığımız da bu müracaatlarını değerlendirmiş ve onlara görüşme izni verilmiştir. Bu çerçevede, bugün itibariyle sabahtan İmralı Adası'na giriş yapmışlar, adada hükümlü ile görüşüp öğlen saati tekrar geri dönmüşlerdir. Hadise, bundan ibaret.''



'Bu süreçten ülke adına millet adına bir yarar mütalaa edilmiştir'



Ergin, ''Umutlu musunuz bu süreçten-'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Elbette ki bu görüşme talebine izin verilirken bu süreçten ülke adına millet adına bir yarar mütalaa edilmiştir. Şayet arzu edilen istikamette süreç gelişir ise bu hadiseler de gelişerek devam edilebilecektir ama aksi takdirde bu sürecin, yapılan bu görüşmenin farklı noktalara çekilmesi, istismar edilmesi, yanlış amaçlar için kullanılması halinde ise bunun devamı gelmeyecektir, tabii olarak.''

Ergin, ''BDP'lilerden başka herhangi bir kişi ya da grubun görüşmesi mümkün olur mu?'' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

''Tabii aslolan burada, Türkiye'de uzun yıllardır devam eden ve bu ülkeyi de bu milleti de rahatsız eden terör illetinin ortadan kalkmasıdır. Bu amaca hizmet edecek olan her türlü yol, yöntem meşru dahilinde değerlendirilecektir. Bu açıdan devlet aklı bu tür imkanlarını kullanır. İhtiyaç görürse değerlendirir ve netice itibariyle ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların küçültülmesinde, çözülmesinde bütün yöntemleri kullanır. Önümüzdeki süreçte de gelişmelere göre, olayların alacağı şekle göre bu tür tedbirlere müracaat edilebilir.''

Bir gazetecinin ''Buradan görüşmeler devam edecek anlamı da çıkabilir?'' sorusuna Ergin, ''Edebilir anlamı çıkar ama önemli olan bu görüşmenin amacına uygun bir şekilde sonuçlarının ortaya çıkmasıdır. Bu sonuçlar ortaya çıkmaya başlar ise elbette ki bundan sonraki süreçte de benzer çalışmalar yapılabilecektir'' cevabını verdi.

Ergin, görüşmenin ne kadar sürdüğünün sorulması üzerine de ''Süresi çok önemli değil. Yani sabah, tabii yol bir hayli zaman alıyor. 1 saati aşkın bir görüşme oldu'' dedi.