T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bakan Erdoğan Bayraktar: Abla ben bakan oldum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar bakanlık sevincini ilk olarak Of'ta oturan ablasını arayarak paylaştı...

08 Temmuz 2011 03:00

T24 - Erdoğan Bayraktar bakanlık sevincini ilk olarak Of'ta oturan ablasını arayarak, "Abla ben bakan oldum" sözleriyle paylaştı. Abla Ayşe Eroğlu, yaşadığı duyguları ''göz yaşlarımı tutumadım'' diyerek ifade etti.   

Bakan Erdoğan Bayraktar öğretmen babasını kaybettiğinde 1,5 yaşındaydı. O zamanları anlatan abla Ayşe Eroğlu veremden ölen babalarının mezarını 2 ay bulamadıklarını dile getirdi. İlkokulu birlikte okudukları kuzeni Ayhan Bayraktar ise onun çok çalışkan olduğunu bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da işportacılık yapıp ailesine yardım etmeye çalıştığını anlattı ve şu sözleri söyledi: ''Erdoğan Bayraktar, zordaki insanın halinden çok iyi anlar''

61. Hükümet'te Çevre ve Şehircilik Bakanı olan eski TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın memleketi Trabzon'un Of İlçesi'ne bağlı Gülpınar Beldesi'nde herkesin yüzü gülüyor. Habertürk gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Bayraktar'ın bakan olduktan sonra ilk müjdeyi "Abla ben bakan oldum" diye verdiği ablası Ayşe Eroğlu ve yakınlarıyla memleketinde konuştu.


'BABAMIZIN MEZARINI YILLAR SONRA BULDUK'

Babalarını İstanbul'da veremden kaybettiklerini anlatan abla Ayşe Eroğlu (66) aile için unutulmayan acıyı, "Bizim bundan 2 ay haberimiz olmadı. Babamı kimsesizler mezarlığına defnettiler. Mezarını bile yıllar sonra bulabildik" diye paylaştı. 5 çocuk annesi Ayşe Eroğlu, kardeşi Erdoğan Bayraktar'ın, ilkokulu eski ismi 'Mopsino' olan beldelerinde tamamladığını söyledi. Bayraktar'ın uzaktan bir akrabanın desteğiyle İstanbul'a gittiğini söyleyen Eroğlu, "Orada okumaya çalıştı. Tezgâh açıp bir şeyler satarak harçlığını çıkardı. Çok zor şartlarda azimle eğitimini tamamladı. Ona Allah yardım etti" dedi.


'EŞİM BENİ KAÇIRINCA ENİŞTESİNİ DÖVMEK İSTEDİ'

1962'de aynı beldede oturan Ahmet Eroğlu'nun kendisini kaçırdığını ve evlendiklerini de aktaran Eroğlu, bu evliliğe Erdoğan Bayraktar'ın tepkisini ise şöyle dile getirdi: "O zamanlar kardeşim 12-13 yaşlarındaydı, bunu duyunca çok sinirlendi. Eşimi dövmek istedi, komşular araya girdi. Sonra aramız düzeldi. Bugüne kadar saygıda kusur etmemiştir. Her zaman halimi hatırımı sorar. Onu çok seviyorum." En son seçimçalışmaları için beldelerine geldiğinde kardeşini gördüğünü anlatan Eroğlu, "Milletvekili seçildikten sonra telefonlaşıyorduk, bana 'Abla acaba Başbakan beni bakan yaparmı?' diye sormuştu, ben de 'Senden iyisinimi bulacak tabii ki yapar' demiştim. Bakan olduğunu öğrendiği zaman beni aradı, 'Abla ilk seni arıyorum, bakan oldum' dedi. Öyle sevindimki gözyaşlarımı tutamadım. Onun Türkiye için bir şans olduğunu herkes görecek" diye konuştu.


1.5 YAŞINDA BABASIZ KALDI

Bayraktar'ın kuzeni Ayhan Bayraktar (65), Erdoğan Bayraktar'ın öğretmen olan babasını 1.5 yaşında kaybettiğini söyleyerek söze başlıyor. İlkokulu birlikte okuduklarını söyleyen kuzen Bayraktar, "İlkokulu bitirince İstanbul'a gitti, orada hem eğitimini sürdürdü hem işportacılık yaptı. Tarak, ayna gibi şeyler satarak para kazanmaya çalıştı. Annesi ve iki ablasıyla yaşama tutunmaya çalıştı. Onca zorluğa rağmen okumayı başardı. Zordaki insanın halinden çok iyi anlar" diyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24