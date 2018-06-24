T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan Elvan, oyunu kullandı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Erdemli ilçesinde oyunu kullandı

24 Haziran 2018 16:13

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Mersin\'in Erdemli ilçesinde oyunu kullandı.
Bakan Lütfi Elvan\'a partisinin İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti. Erdemli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ne gelen Elvan 1186 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla da sohbet eden Elvan, \"Bu gün Türkiye için çok önemli bir gün. Türkiye\'de 50 milyonun üzerinde vatandaşımız oy kullanacak. Vatandaşımız kararını verecek ve bu karar inşallah ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet DOĞANERERDEMLİ Mersin DHAKALKINMA Bakanı Lütfi Elvan Mersin ErdemliBakan Lütfi ElvanBaşkanı Cesim ErcikErdemli Kız AnadoluHatip LisesiElvanOyunuTürkiyeVatandaşımızFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24