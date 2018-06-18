Bakan Elvan: Muz cumhuriyeti idare etmiyoruz

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de seçim çalışmalarını sürdüren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’deki gelişmenin sağlıklı bulunmadığı yönündeki söylemlere, \"Biz ülke idare ediyoruz. Muz cumhuriyeti idare etmiyoruz. Herkes aklını başına alsın\" diyerek tepki gösterdi.

Bakan Elvan, Tenis Kulübü’nde Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Burada iş insanları ile sohbet eden Elvan, Türkiye’nin genç nüfusu ve rekabet gücü yüksek firmalarla öne çıkan bir ülke olduğunu belirterek, \"Türkiye\'nin gücü her geçen gün daha da artacaktır. Bunlara bakmadan, \'Efendim bu büyüme sağlıklı değil\' diyorlar. Biz ülke idare ediyoruz. Muz cumhuriyeti idare etmiyoruz. Herkes aklını başına alsın, kimse kusura bakmasın. Ülke yönetimine soyunan insanlar da ağzına geleni söylememeli. Söylerlerle cevabımız bu olur\" dedi.

Konuşmasında ülke geneli ve Mersin özelinde devam eden çalışmalara da değinen Elvan, daha sonra Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi’nde vatandaşlarla buluştu. Cem evlerine en kısa sürede yasal statü kazandırılacağını vurgulayan Bakan Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla yakından ilgilendiğini söyledi.



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