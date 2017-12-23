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Politika

Bakan Elvan: Ekonomik büyümede dünya lideri koltuğuna oturduk (2)

BAKAN ELVAN: TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Erdemli ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 5'inci olağan kongresine katıldı

23 Aralık 2017 21:40

BAKAN ELVAN: TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin\'in Erdemli ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı\'nın 5\'inci olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Bakan Elvan, hükümet icraatları ve Kudüs olayları hakkında açıklamalarda bulundu. Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Dünya 5\'ten büyüktür\' sözündeki gerçekliğin bir kez daha ortaya çıktığını hatırlattı. AK Parti hükümetinin göreve gelmesinin ardından birçok önemli projeye imza attığını ifade eden Elvan, şöyle dedi:
\"Dünyanın dört bir yanında Türkiye üzerine oynanan oyunları herkes biliyor ve görüyor. Türkiye olarak gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bizler sizlerle birlikte bir olacağız, diri olacağız ve güçlü Türkiye olacağız. Çünkü Türkiye, mazlumların, darda kalmışların, mağdurların hep umudu oldu, umudu olmaya devam edecek. Haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme karşı her zaman ilk sesi veren Türkiye olmuştur. Bunun son örneğini birkaç gün önce gördük. ABD, hukuksuz bir şekilde BM kararlarını hiçe sayarak Kudüs\'ü, İsrail\'in başkenti olarak ilan etti. Hemen ilk tepkiyi gösteren kim olabilir? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanımız, tüm dünyaya bu kararın kabul edilemeyeceğini ilan etti.\"
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