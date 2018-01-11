Bakan Elvan: Arap ülkelerine ihracat 30 milyar doları aştı (2)

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BAKAN ELVAN, ONKOLOJİ HASTANESİNİN TEMELİNİ ATTI Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Onkoloji ünitesinin temel atma törenine Bakan Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile çok sayıda davetli katı

11 Ocak 2018 21:08

BAKAN ELVAN, ONKOLOJİ HASTANESİNİN TEMELİNİ ATTI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Onkoloji ünitesinin temel atma törenine Bakan Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile çok sayıda davetli katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, yapılan onkoloji ünitesi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bakan Lütfi Elvan yaptığı konuşmada, \"Rektör Beye hastanenin ne gibi ihtiyacı olduğunu sorduk. Onkoloji ünitesinin olduğunu belirtmesi üzerine hemen hareket geçerek en kısa sürede buraya inşaatın yapılması için gerekli çalışmalar başlattık. 136 yatak kapasiteseli onkoloji ünitesi, 45 milyon liraya mal olacak. Bu ünite, hızla yapılacak çalışmaların ardından kasım ayında tamamlanarak hizmete girecek\" dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Elvan ve beraberindekiler temeli attı.

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