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Politika

Bakan Elvan: ABD ile çözüm, PYD/YPG ve FETÖ konularında yakın çalışmakla mümkün

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, "ABD ile gündemimizdeki meselelerin çözümü ancak PYD/YPG ve FETÖ konularında birlikte daha yakın çalışarak mümkün olabilir" dedi

17 Kasım 2017 20:06

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, \"ABD ile gündemimizdeki meselelerin çözümü ancak PYD/YPG ve FETÖ konularında birlikte daha yakın çalışarak mümkün olabilir\" dedi.
Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) ve Amerikan Ticaret Odası Türkiye (AMCHAM), Adana\'da \'Sanayi ve Ticaret Zirvesi\'nde buluştu. Adana Sanayi Odası\'nda düzenlenen toplantıya Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ak Parti Adana Milletvekili Güldemet Sarı, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, TABA-AMCHAM Genel Başkanı Ali Osman Akat, ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht ve çok sayıda işadamı katıldı.
Zirvede konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye\'nin ABD ile uzun yıllara dayanan köklü bir işbirliğinin olduğunu belirtti. Bakan Elvan, Türkiye\'nin karşı karşıya olduğu terör ve mülteci krizi sorunlarını hatırlattı. Terör örgütleri PKK ve DEAŞ\'a karşı ortak mücadele verilmesinin öncelikli olduğunu söyleyen Elvan, şöyle konuştu:
\"ABD ile gündemimizdeki meselelerin çözümü ancak PYD/YPG ve FETÖ konularında birlikte daha yakın çalışarak mümkün olabilir. ABD\'den beklentilerimiz Türkiye\'nin mili güvenliğine tehdit oluşturan bu meselelerde gerekli dayanışmayı göstermesidir. Müttefikliğe uygun olmayan adımlar atmak hiçbir zaman da doğru değildir. Bu çerçevede de FETÖ\'nün ABD\'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve terörle mücadelede daha fazla işbirliği yapılması, örgütün finansal kaynaklarının kesilmesi ve istihbarat paylaşımının yoğunlaştırılması ABD tarafından beklentimizdir.\"

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