Bakan Efkan Ala'yı eleştiren işadamına AKP'li vekilden tehdit iddiası

AKP Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın, Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Yıldız'a, 'Sizi böğürte böğürte bu ülkeden temizleyeceğiz' dediği öne sürüldü.

Fethullah Gülen cemaati için KCK benzetmesi yapan AKP Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın, Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri (DASİDEF) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Yıldız'ı tehdit ettiği öne sürüldü. Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Yıldız, milletvekili Aksak hakkında önümüzdeki Pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

DASİDEF Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Yıldız, yaşadığı diyaloğu şöyle aktardı:

"Geçtiğimiz günlerde 70 STK adına sözcü olarak Erzurum'da açıklama yaptım. Çünkü yapılan açıklamalarda kullanılan üslup ve sözcükler Hizmet gönüllülerini yaralamıştı. Camiaya yönelik yapılan hakaretlere STK'lar olarak açıklama yaptık. Belli ki bu açıklamadan bazı çevreler rahatsızlık duymuş. Ertesi gün akşam, AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yaptığı konuşmalardan dolayı düşüncelerimi sosyal medyada paylaştım. Aksak, telefon açtı. 'Niye böyle tweetler atıyorsun' deyip tehditler savurdu. Ben de demokratik bir ülkede yaşadığımızı ve sadece düşüncelerimizi açıkladığımı Sayın Aksak'a söyledim. Aksak, telefonda, 'Sizleri böğürte böğürte bu ülkeden çıkartacağız, devletten temizleyeceğiz. Sen göreceksin' dedi. Ben de 'Lütfen hakaret etmeyin, siz milletvekili ben ise iş adamıyım' dedim. 'Düşüncemi açıklama hakkım var' diye konuştum. Bana başka ağza alınmayacak, burada terbiyemin müsait olmadığı kelimeler kullandı. Ben ise Hizmet terbiyesi gereği üslubumu bozmadım. Bu konuşmanın geçtiği esnada yanımda şahitler vardı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip suç duyurusunda bulunacağım."

İş adamı Yıldız, "Allah'tan korkarız, tehditlerden korkmayız. Üzüldüğümüz şey Türkiye'nin geldiği nokta, milletvekilinin vatandaşı tehdit etmesi" diye konuştu.