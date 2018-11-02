T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan Dönmez: ABD'nin İran'a yaptırımlarında Türkiye istisna ülkeler arasında

Nursima ÖZONUR/ANKARA ,(DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ABD'nin İran yaptırımlarında istisna uygulayacağı 8 ülke arasında Türkiye'nin de olduğu bilgisi bize ulaştı

02 Kasım 2018 21:26

Nursima ÖZONUR/ANKARA ,(DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, \"ABD\'nin İran yaptırımlarında istisna uygulayacağı 8 ülke arasında Türkiye\'nin de olduğu bilgisi bize ulaştı. Bu açıklamadan dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim\" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD\'nin İran yaptırımlarında istisna uygulayacağı 8 ülke arasında Türkiye\'nin de olduğunu açıkladı. Fatih Dönmez, gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi:
\"Sayın ABD Başkanı, ABD\'nin Sayın Dışişleri Bakanı\'nın Türkiye\'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye dönük yaptırımların kaldırılmasına veya sınırlandırılması ilişkin bir açıklaması olmuş. Bu açıklamadan dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim. Öteden beri zaten ABD\'nin bu yaptırımlarından Türkiye gibi komşu ülkelerin barış, huzur ve ekonomisinin olumsuz etkilenebileceğini ifade etmiştik. Gelinen bu noktada anlaşılan o ki bizim öteden beri ifade ettiğimiz iddia ve tezlerimizin karşı tarafta belli noktada kabul edildiği anlaşılıyor. Ben varılan bu noktanın bölgenin barış, huzur ve istikrarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. 8 ülke içinde Türkiye de var; bize gelen bilgiler bu şekilde.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NursimaENERJİTabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezTürkiyeBuEnerjiTabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ABDFatih DönmezABD Başkanı ABD Sayın Dışişleri Bakanı TürkiyeABDGelinenBen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24