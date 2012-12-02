Bakan Dinçer: Önlük zengin-fakir farkını kapatıyor muydu?

Milli Eğitim Bakanı Dinçer, okullarda kıyafet serbestliği getiren yönetmeliğe yönelik eleştirilere, "Gerçekten çocuklar arasındaki, zengin fakir arasındaki farkı kapatıyor muydu önlük?" ifadesiyle cevap verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, CeBIT Sinerji Zirvesi kapsamında düzenlenen ''Medya ve İletişim''konulu sempozyumun açılışından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kıyafet yönetmeliğiyle ''çocuklar arasındaki gelir farklılıklarının ortaya çıkacağı'' yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Dinçer, ''Gerçekten çocuklar arasındaki, zengin fakir arasındaki farkı kapatıyor muydu önlük? Bunun sosyo-ekonomik olarak hatta sosyo-kültürel olarak mümkün olmadığını düşünüyorum'' dedi.

Kılıçdaroğlu'na yanıt

Ömer Dinçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetmelikle birlikte kısa kollu gömleğin yasaklandığına dair iddialarının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

''Bizim yönetmeliğimizde serbestlik esas, yasaklar istisna olduğu için biz orada 'kolsuz gömlek' giyemez dedik. Yani askılı bir elbiseyle gelemez. Onun dışında kısa kol, uzun kol giyebilir. Bu açıdan bakıldığında aradaki farkı ben sadece Kılıçdaroğlu'nun gözüne sokuyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu eminim ki önceki yönetmelikte ne olduğunu bilmiyordu, şimdiki yönetmeliği de iyi okumadı.''