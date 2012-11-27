T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Kıyafet düzenlemesi kamuoyu araştırmalarına dayanarak yapıldı

Başbakan Erdoğan, 'Ülkemizde tek tip giyim tarzı hep eleştiri konusu olmuştur' dedi

27 Kasım 2012 18:47

İspanya Başbakanı Rajoy ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, okullardaki kılık kıyafet serbestisine ilişkin kararın kamuoyu araştırmalarına dayanarak yapıldığını söyledi

Erdoğan konuyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

“Siyasette bir gerçek vardır. Attığınız her adımın beğenenleri olur beğenmeyenleri olur yüzde yüz herkes beğenecek diye bir kural yok. bir sıkıntı olduğu için bu adım atılıyor. Bugüne kadar böyle bir şey yok demek yanlıştır. Ülkemizde tek tip giyim tarzı hep eleştiri konusu olmuştur.

2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak. Yapılan bu iş kamuoyu araştırmalarına dayalı olarak attığımız bir adımdır. Şimdiden bütün yavrularımıza hayırlı olsun diyorum.”

 

ETİKETLER

erdoğanakpkıyafet serbestiaraştırmakamuoyuokullaröğrenci

İlgili Haberler

Okullarda kıyafet zorunluluğu yok, başörtüsü serbest

MEB'e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Tek tip kıyafetler kalktı, eski kıyafetler ne olacak, başörtüsünde çerçeve ne?

Zararsız, uygulamanın 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren başlayacağını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24