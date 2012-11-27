Erdoğan: Kıyafet düzenlemesi kamuoyu araştırmalarına dayanarak yapıldı

İspanya Başbakanı Rajoy ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, okullardaki kılık kıyafet serbestisine ilişkin kararın kamuoyu araştırmalarına dayanarak yapıldığını söyledi

Erdoğan konuyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

“Siyasette bir gerçek vardır. Attığınız her adımın beğenenleri olur beğenmeyenleri olur yüzde yüz herkes beğenecek diye bir kural yok. bir sıkıntı olduğu için bu adım atılıyor. Bugüne kadar böyle bir şey yok demek yanlıştır. Ülkemizde tek tip giyim tarzı hep eleştiri konusu olmuştur.

2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak. Yapılan bu iş kamuoyu araştırmalarına dayalı olarak attığımız bir adımdır. Şimdiden bütün yavrularımıza hayırlı olsun diyorum.”