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Politika

'Kıyafet serbestliği psikolojiyi bozar'

Kılıçdaroğlu: Meclis’te kimin hakkında dosya varsa gelsin dokunulmazlığı kaldırılsın. Milletin vekilinin temiz olması lazım, yolsuzluk yapmaması lazım

29 Kasım 2012 13:41

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim ve liselerde kıyafet serbestisi getiren değişikliğine karşı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, eşitsizliğin ortaya çıkacağını ve çocukların psikoloijisinin bozulacağını belirtti.
 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim ve liselerde kıyafet serbestisi getiren değişikliğine karşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Tek tip kıyafetin getirilmesi çocukların kendisini eşit hissetmesidir. Kim fakir, kim zengin belli olmazdı. Öğretmenler beslenme çantalarını bile kontrol ederlerdi. Şimdi bunu kaldırıyorsunuz. Bir çocuk her gün ayrı bir markayla gelecek, bir de öbür çocuğu düşünün... O çocukların psikolojisi bozulacak. Buna kesinlikle karşı çıkmamız lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıklarla ilgili soru üzerine, "Yolsuzluk yapan, ihaleye fesat karıştıran vekilin dokunulmazlığı olmamalı. Meclis’te kimin hakkında dosya varsa gelsin dokunulmazlığı kaldırılsın. Milletin vekilinin temiz olması lazım, yolsuzluk yapmaması lazım" diye konuştu.

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