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Politika

Bakan Demircan: Referandum hareketiyle bölgeyi kaosun içine çekmek istiyorlar

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, "Kuzey Irak'taki sözde referandum hareketiyle bölgeyi yeniden bir çatışmanın, dengesizliğin, kaosun içine çekmek istiyorlar

24 Eylül 2017 19:39

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, \"Kuzey Irak\'taki sözde referandum hareketiyle bölgeyi yeniden bir çatışmanın, dengesizliğin, kaosun içine çekmek istiyorlar. Biliniz ki bunlar hep bölgede bu projelerin karşısında duran Türkiye\'ye karşı saldırılardır. Türkiye bunların üstesinden gelecek inşallah\" dedi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi\'nde düzenlenen Atakum 4\'ncü Olağan Kongresi\'ne katıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin düzenleyeceği bağımsızlık referandumu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Ahmet Demircan, \"Kuzey Irak\'taki sözde referandum hareketiyle bölgeyi yeniden bir çatışmanın, dengesizliğin, kaosun içine çekmek istiyorlar. Biliniz ki bunlar hep bölgede bu projelerin karşısında duran Türkiye\'ye karşı saldırılardır. Türkiye bunların üstesinden gelecek inşallah. Ama onun bir yolu var. Onun yolu, Türkiye\'nin güçlü olmasından geçiyor. Bir ülkenin güçlü olması o ülkede siyasi iradenin yani millet iradesinin güçlü olmasıyla mümkündür\" dedi.
BAKAN DEMİRCAN: TÜRKİYE DİYABET KONUSUNDA OLUMSUZ NOKTADA
Türkiye\'nin diyabet konusunda olumsuz bir noktada olduğunu söyleyen Bakan Ahmet Demircan, \"Türkiye, diyabet konusunda maalesef dünya üzerinde olumsuz noktada. İlk 10\'nun içine doğru gidiyoruz. Avrupa ülkeleri arasında sayısal olarak baktığımızda üçüncüyüz. Oransal olarak baktığımızda Almanya\'dan sonra ikinciyiz. Bu bir geleceğe dönük tehlikedir. Türkiye diyabetle mücadelesini vermek zorunda ve bu konuda vatandaşlarımızla el birliği yaparak gerekenleri yerine getireceğiz. Türkiye\'nin beslenme haritasını çıkaran bir çalışma yapıyoruz. Pilot çalışma iki ilimizde yapıldı. Türkiye\'nin bu konuda neleri dikkate almalı neler konusunda adım atmalı bunu hep birlikte ileriki günlerde konuşacağız\" diye konuştu.
Bakan Ahmet Demircan, konuşmasının ardından karayoluyla Ankara\'ya gitmek için Samsun\'dan ayrıldı.

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