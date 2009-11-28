Bakan Demir: Terör olayını çözeğiz

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, ''Dışarıdan Türkiye'nin gelişmesini istemeyenlerin, terör örgütünü kullanıp da sermaye kazananların elinden bu imkanı alacağız, artık birlik, bütünlük zamanıdır, ırkı, dili, mezhebi ne olursa olsun terör olayını çözeceğiz'' dedi.

Bakan Demir, Vezirköprü ilçesinde belediyeyi ziyaret etti, ardından bir düğün salonunda partililer, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Buradan Havza ilçesine geçen Demir, AK Parti İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen bayramlaşmaya katıldı.

Bakan Demir, daha sonra Ladik ilçesinde bir çay bahçesinde partililer, köy muhtarları ve vatandaşlarla görüştü.

Demir, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamalarda, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

''AK Parti iktidarının bir özelliği vardır. Bu özellik, Anadolu'nun mağdur edilmiş, unutulmuş insanlarının söz sahibi olduğu bir iktidar olmasıdır'' diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu memleket çok zorluklar gördü. 2001 yılında ülke iflas etmişti. Elde avuçta bir şey kalmamıştı. 'Ak günler geliyor, güzel günler göreceğiz' dedik. Bugün geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Memleket için çok şeyler yaptık. Aslında asıl işi siz yaptınız. 7 yıldır hizmet ediyoruz. Eğer memlekete hizmet sevdanız varsa güzel işler yaparsınız. İşte biz böyleyiz. Türkiye'yi artık nasıl yöneteceğimizi iyice belirledik. Cumhuriyet tarihinden iktidara geldiğimiz güne kadar yapılanları çok kısa bir sürede yaptık. Artık Türkiye dünyada en güvenilir ülke oldu. Cumhuriyet tarihinin en kötü imkanları ile ülkeyi aldık. Bugün dünyanın en itibarlı ülkesi yaptık.''

-''TERÖR OLAYINI ÇÖZECEĞİZ''-

''Demokratik açılıma'' da değinen Bakan Demir, açılımla birlikte terörü bitireceklerini söyledi.

Türkiye'yi dünyada sıkıntıya sokan iki konu olduğuna işaret eden Demir, şunları kaydetti:

''Dünyada bizi sıkıntıya sokan 2 şey var. Biri sözde Ermeni soykırımı, Avrupa'da ve Amerika'da sözde Ermeni soykırımı dayatmaları iddiası, diğeri de içeride vatandaşlarımızı sıkıntıya sokan terör olayıdır. Şimdi ülkedeki terör meselesini bitireceğiz. Dışarıdan Türkiye'nin gelişmesini istemeyenlerin, terör örgütünü kullanıp da sermaye kazananların elinden bu imkanı alacağız, artık birlik, bütünlük zamanıdır, ırkı, dili, mezhebi ne olursa olsun terör olayını çözeceğiz.''

Bakan Demir, Ladik ilçesinin ardından ziyaretlerini sürdürmek üzere Kavak ilçesine hareket etti.