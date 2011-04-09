-BAKAN ÇİÇEKTEN "İSTİKRAR" VURGUSU ANTALYA (A.A) - 09.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Milletimiz istikrara ve güvene oy verecektir. Türkiye'de bugün siyaseten karşılaşılabilecek en büyük sıkıntı nedir derseniz Türkiye'nin koalisyonlara tekrar muhtaç hale gelmesidir" dedi. AK Parti Antalya İl Başkanlığınca düzenlenen partiye katılım töreninde konuşan Cemil Çiçek, 12 Haziran'da yapılacak gene seçime 24 siyasi partinin katılacağını vurgulayarak, "AK Parti 1 numaralı parti, oy pusulasında da öyle çıktı. Gerçekten de Türkiye'de bir numara olan bir partidir. İnanıyorum ki Türkiye'nin siyasi tarihini yazanlar AK Parti'yle ilgili ayrı bir değerlendirme yapacaklardır. Siyaset bilimiyle uğraşanlar AK Parti'yi belki doktora tezi, master tezi yapacaklar, yapmalıdırlar. Çünkü bu parti ilklerin partisidir. O nedenle doğru bir adrese geldiniz" dedi. Çiçek, 24. defa genel seçimlere gidildiğini vurgulayarak, "Biz parti olarak hem millet iradesine inanırız hem de sandığı önemseriz. Sandık önemlidir ama sandığın sonucuna inanmak, onu kabullenmek sandıktan çok daha önemlidir" dedi. Türkiye'de bir kısım partilerin sandığın sonucuna inanmadıklarını iddia eden Çiçek, "Sandığın sonucuna güvenmezler, itibar etmezler, sandığın güç verdiği, milletin destek verdiği bir partiyi iktidardan edebilmek için ne yaparız diye seçimin ertesi günü kumpasa başlarlar, ayak oyunlarına başlarlar. Milletin vermediği iktidarı başka yol ve yöntemlerle alabilmenin çabası, gayreti, kutuplaşması, kamplaşmasının içine girerler" diye konuştu. Artık bu türlü siyaset anlayışının sonunun geldiğini belirten Çiçek, bunların son kullanma tarihi geçmiş politikalar olduğunu kaydetti. -KOALİSYONLAR- Halkın 24. defa sandık başına giderek, önümüzdeki 4 yıl için Türkiye'yi yönetecek kadroları iş başına getireceğini belirten Çiçek, "Seçime gitmek önemli ama seçimin sonucunda kimse milletin iradesinin dışında irade, milletin gücünün dışında güç, milletin vermediği iktidarı başka yollardan arama gayreti, çabası içinde olmasın" dedi. Milletin bundan önceki 23 seçimde önemli tecrübeler elde ettiğine inandığını belirten Çiçek, şöyle konuştu: "Bu ülke tek başına iktidar imkanını yakalayan partileri gördü, bu millet 2'li 3'lü 5'li koalisyonları gördü. Bu ülke 58 milletvekili ile Meclisin tümüne hükmeden, arkasında belli güçlerin olduğu, kumpasların kurulduğu, milletvekili pazarlarının kurulduğu, bir koltuk için filanca motellerde, falanca yerlerde pazarlıkların yapıldığı, demokrasi adına çirkin örnekleri yaşadı. Milletimiz istikrara ve güvene oy verecektir. Türkiye'de bugün siyaseten karşılaşılabilecek en büyük sıkıntı nedir derseniz Türkiye'nin koalisyonlara tekrar muhtaç hale gelmesidir. Türkiye'nin koalisyonlarla kaybedeceği zamanı yok. Çünkü dünya hızla değişiyor. Çok kuvvetli, dipten gelen bir değişim dalgası var. Artık krallıklar, diktatörlükler birer, ikişer çatırdamaya başladı. Ciddi bir değişim arzusu var. Türkiye bunlar içerisinde bir güven ve istikrar adası. Eğer bugün Türkiye'de istikrar varsa, güven varsa bunun teminatı AK Parti'dir." Bazı kesimlerin seçim barajından yakındığına işaret eden Cemil Çiçek, 1991'de de yüzde 10 barajı bulunduğunu hatırlatarak, o dönemde de istikrar olmadığını ifade etti. Türkiye'nin tarihte önüne çıkan en önemli fırsat dilimi 90'lı yıllar olduğuna değinen Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı: "Ama koalisyon hesapları tarihin önümüze çıkardığı en önemli fırsat diliminde 90'lı yılları istikrarsızlıkla kaybettik. 90'lı yıllar Türkiye'de kayıp yıllardır. Siyasetin çözemediğini millet 2002'de bunların hepsini siyasetin dışına itmek suretiyle, nadasa almak suretiyle çözdü. Dedi ki, 'siz bir defa daha düşünün, kendinizi yenileyin, eğer siyaset yapmak istiyorsanız eski huylarınızla dönmeyin' 2002'de AK Parti'yi iktidara getirdi, 2011 hala AK Parti birinci parti. Neden? Çünkü bu millet istikrarın faydasını gördü. Bu ülkeye kazandırdıklarını gördü. Siyasete dönen partilerin hiç yenilenmediğini gördü. Onun için diyor ki, 'Benim güvendiğim, inandığım, bir defa daha iş başına getirmek istediğim parti AK Parti'dir diyor. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz."