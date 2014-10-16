Bakan Çelik’ten Soma sorusuna 25 kelimelik yanıt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, CHP Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu’nun 301 madencinin ölümünden sonra en çok tartışılan ILO 176’nın Türkiye’nin imzalamama gerekçesine ilişkin sorusuna, “Yürürlükteki mevzuatımız, AB ve ILO normlarını karşılayacak düzeydedir. Ayrıca 176 sayılı Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi ile ilgili kurum, kuruluş ve konfederasyonların görüşleri alınmaktadır” diyerek 25 kelime ile yanıt vermiş oldu. Loğoğlu’nun, ILO 176’nın neden imzalanmadığı gibi sorunun özünü oluşturan soruları yanıtsız kaldı.

Loğoğlu: Aylar sonra iki cümle...

Faruk Loloğlu, çalışma Bakanının 25 kelimelik Soma yanıtını şöyle değerlendirdi:

"Soma’da 301 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan facia cumhuriyet tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazasıdır. Hükümetin faciadan önceki umursamazlığı, acı olayın yaşandığı günlerde gösterişe dönük ve bölgedeki vatandaşlarımızı inciten tutumu devam etmektedir.

Hükümet’in Soma faciasına karşı umursamaz ve alay eder tutumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın soru önergeme verdiği cevapla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Soma faciasından hemen sonra Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 1995 yılında kabul edilen 176 No’lu "Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’ni neden imzalamadığını sormuştum. Bu sözleşme madenlerde güvenlik ve sağlık konularında hükümet ve işverenlere sorumluluklar yüklemektedir.

'Çoğunluğun tahakkümü'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, aylar sonra soruma iki cümleyle -25 kelime-, anlamdan yoksun şu yanıtı yanıt vermiş; sorduğum soruları cevaplamamıştır. Bu bir skandaldır. Soma’da hayatını kaybeden insanlarımıza saygısızlıktır. Ayrıca, Meclis’in denetim mekanizmasının sakatlandığının kanıtıdır. Çoğunluğun tahakkümü, hükümetin Meclis’e karşı sorumsuzluğunu her geçen gün artırmaktadır."