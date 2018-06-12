Bakan ÇeliK:  Sandık, Türk milletinin bayramıdır, düğünüdür

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sandığın Türk milletinin bayramı ve düğünü olduğunu söyledi.

Osmaniye\'nin Kadirli İlçesinde Ak Parti İlçe Başkanlığı tarafından seçim koordinasyon merkezi önünde düzenlenen iftar programına katılan Bakan Ömer Çelik, partililer ile orucunu açtı. Programda partililere hitap eden Bakan Çelik, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a karşı bir lobi oluşturulduğunu söyledi. En büyük güçlerinin birlik ve beraberlik olduğunu belirten Bakan Çelik, şunları söyledi:

\'YIKIM LOBİSİ VAR\'

\" \'Sadece büyük projeleri engelleriz, yıkarız\' diyen, \'milletin hayrına yapılmış işleri engelleyeceğiz\' diyerek, \'son 15 yılda elde ettiği kazanımları ters düz edeceğiz\' diyen bir yıkım lobisi var. Aziz milletimiz, bu millet için taş üstüne taş koyanlarla, bu millet için yapılmış eserleri yıkmak isteyenleri ayırt edecektir. En büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir. Dirliğimiz ve birliğimiz bozulmadığı müddetçe aşamayacağımız zorluk yoktur. İnşallah 24 Haziran\'da, sandığa ulaştığımızda bu millete büyük hizmetler yapmış ve bundan sonrada yapacak olan Cumhurbaşkanımızdan yana Osmaniye en yüksek tercihi kullanacak ve en yüksek oyu verecektir, buna inanıyorum. Adaylarımızı da güçlü bir şekilde göndermemiz gerekmektedir. Cumhurbaşkanımızdan yana en yüksek tercihi Osmaniye\'den çıkarmak yoluyla Türkiye davasına en büyük desteği vereceğiz. Milletimizin demokrasisinde sandık bayramdır, düğündür.\" YÜZME HAVUZUNUN AÇILIŞI YAPILDI

Bakan Çelik konuşmasının ardından Saadet Partisi İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti\'ye katılan Halil İbrahim Çuhadar\'a parti rozetini taktı. İftar programının ardından Bakan Çelik, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleriyle yarı olimpik yüzme havuzunun açılışını yaptı.

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