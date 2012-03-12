Bakan Çelik ihmali anlattı: Çadırlar karşılıklı çift çıkışlı olmalıydı

T24- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Esenyurt'ta 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, çadırda karşılıklı çıkış kapılarının olması gerektiğini belirterek, ''Olmadığını yanmayan çadırlardan gördük'' dedi.



Esenyurt'ta 11 işçinin hayatını kaybettiği yangın meydana gelen alışveriş merkezi inşaatı şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Çelik, 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, ölenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diledi.



Olayın gerçekleşme anından itibaren başta vali olmak üzere belediye başkanları, milletvekillerinin olayla yoğun şekilde ilgili olduklarını belirten Çelik, malzemelerin yanmaya çok müsait olması nedeniyle yangının çok kısa süre içinde başladığını ve 10 dakika içinde söndüğünü söyledi.



Çelik, yangını haber alır almaz bölge müdürlüğündeki iş teftişteki müfettişlerin kısa süre içinde olay yerine intikal ettiğini, çalışanların sigortalılık durumlarını değerlendirmek için sosyal güvenlik müfettişlerinin buraya geldiğini anlattı.



Bakan Çelik, sabah saatlerinde müsteşar başkanlığında, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ile Teftiş Kurulu başkanından oluşan bir heyetin de şu saate kadar çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ''Tabii ki keşke bu olay olmasaydı... Bunlar zaten devletimizin veya bakanlıklarının sorumlu oldğu, yetkililerin yapması gereken görevlerdir, görevlerimizi yapıyoruz ama ölüm olayı olunca tabii ki burada söyleyecek şeyimiz olmuyor'' dedi.

-Nüfusa kayıtlı oldukları iller-





Bakan Çelik, yangında Bayram Ege Pehlivan, Çetin Çoşgun, Seyfettin Topal, Abdurrahman Demir, Sevdin Özen, İsa Topal, Ahmet Yahal, Barış Kıyak, Hakim Alican, Fatih Acun ve Ahmet Keskin'in hayatını kaybettiğini belirterek, vefat edenlerin 4'ünün Ordu, 2'sinin Sivas, diğerlerinin de Van, Bitlis, Muğla, Bartın ve Tokat nüfuslarına kayıtlı olduklarını bildirdi.



Şu anda otopsilerin devam ettiğini belirten Çelik, cenazelerin ailelerine teslim edileceğini ve cenazelerin memleketlerine gönderilmesi konusunda gerek vali, gerekse belediye başkanlarının yapılması gereken tüm hizmetleri yapacağını söyledi.



Bir gazetecinin ''Çadır olması çok tartışıldı, eksiklikler nedir?'' sorusunu ise Çelik, şöyle cevapladı:

''Bu araştırmalar yapılıyor, olay çok sıcak. Bu anlamda çok bir şey söyleme durumunda değiliz ama böyle bir 40 işçimizin kaldığı bir çadırda, bir olay meydana geldiği zaman karşılıklı çıkış kapılarının olması gerekiyor. Biz şu anda bunun olmadığını yanmayan çadırlardan gördük. Ayrıca malzemeler çok yanmaya müsait, yanıcı malzemeler. Konteynerlerin olduğu bölgede bir sıkıntı yok, böyle olsaydı büyük ihtimalle can kaybı olmadan tahliyesi mümkün olurdu. Bu ve benzeri ilk etapta görülen eksiklikler var. Arkadaşlarım, şu anda bu çalışmayı tamamladılar. Bu iş yeri ile ilgili ruhsatından denetimine kadar hangi noktada olduğunu kendilerinden rapor halinde alacağız ve gerekli açıklamaları daha detaylı bir şekilde yapacağız.''

