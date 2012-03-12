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Yaşam

Arkadaşlarını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Eyüphan Özen ağabeyini dışarı çağırdı. Fakat Sevdin Özen yangını söndürmek arkadaşlarını kurtarmak için çadırda kaldı

12 Mart 2012 15:48

 

Esenyurt'ta inşaat işçilerinin kaldığı çadırlarda çıkan yangında hayatını kaybeden 37 yaşındaki Sevdin Özen'in yangını söndürmek isterken hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sevdin Özen'in kardeşi Eyüphan Özen'in ise yangından son anda kurtulduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı yangında 11 işçi hayatını kaybetti. Yangında ölen işçilerin yakınları ise kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tam tespitinin DNA testinin ardından yapılabileceği, bunun da yaklaşık 10 saat süreceği öğrenildi.

Yangında hayatını kaybedenlerden Van'lı Sevdin Özen'in (37), 27 Şubat'ta memleketinden çalışmak için İstanbul'a geldiği ve inşaatta işe başladığı öğrenildi. 11 işçinin hayatını kaybettiği yangında Sevdin Özen'in kardeşi Eyüphan Özen'in ise (19) sağ kurtulduğu ifade edildi. Sevdin Özen'in yakınlarının verdiği bilgiye göre; yangın çıktığı sırada çadırın kapısına yakın olan Eyüphan Özen kaçmayı başardı. Eyüphan Özen ağabeyini de dışarı çağırdı. Fakat Sevdin Özen yangını söndürmek için çadırda kaldı. Arkadaşlarını kurtarmak için çadırda dalan Sevdin Özen, 10 kişiyle birlikte yangında hayatını kaybetti.

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