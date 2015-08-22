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Bakan Çelik açıkladı; memura cuma izni mi geliyor?

Çalışma Bakanı Faruk Çelik toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen'in gündeme getirdiği cuma namazı iznine ilişkin açıklama yaptı

22 Ağustos 2015 17:54

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik cuma günleri memura ibadet tatili için çalışma yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik memurların bu toplu sözleşmedeki kazanımlarını kameralar karşısında açıkladı. Kazanımlar arasında memurların Cuma günü ibadet tatili için çalışma yapılacağı da belirtildi.  Memur-Sen toplu sözleşme teklifleri arasında 2 saatlik Cuma Namazı arasını da dile getilmişti.

Namaz arası

Memur-Sen, kamu görevlilerinin cuma namazı konusunda taleplere karşılamak için toplu sözleşme tekliflerine,  namazı vakti izin süresi konusunu eklemişti. Teklif, kamu görevlilerinin günlük çalışmaya ara verme süresinin günleri için, Namazı vaktini de içine alacak şekilde 2 saat olarak uygulanmasını içeriyor.

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